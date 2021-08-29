Про це вона сказала у спеціальному випуску програми “Право на владу” на 1+1.

Венедіктова наголосила, що як засекречувати, так і розсекречувати документи має Генштаб.

“Як тільки ми почнемо розсекречувати, як тільки Генштаб нам дасть (ці матеріали — Ред.), ми будемо викладати. Там дійсно 70 томів. Ми нічого приховувати не будемо. Наступна дискусія точно буде (базуватися — Ред.) на матеріалах. Дедлайн — я не можу відповідати за Генштаб. Але я погоджуюсь — треба розсекречувати”, — сказала генпрокурорка.