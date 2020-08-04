Генеральний секретар Ліванської фалангістської партії ("Катаїб") Нізар Наджарян загинув від отриманих під час вибуху у Бейруті поранень.

Про це повідомляє ліванське державне ЗМІ NNA.

Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.

Під час вибуху отримав поранення Генеральний секретар партії “Катаїб” Нізар Наджарян. Від отриманих поранень він загинув.

Довідка. “Катаїб” — це ліванська християнсько-демократична політична партія. Партія є офіційно світською, але її підтримують переважно католики-мароніти.

Вона була утворена в 1936 році як маронітська воєнізована молодіжна організація П’єра Жмайеля, за зразком Іспанської фаланги та італійської фашистської партії. Девізом партії є “Бог, вітчизна і сім’я”.

Історично партія виступала за захист економіки вільного ринку, проти комунізму. За доктриною, ліванська нація є не арабською, а фінікійською, тому “Катаїб” відкидали будь-яке зближення з арабськими країнами та орієнтувалися на тісну співпрацю із західними країнами. Під час громадянської війни партія очолювала табір християнських партій.

У 1982 лідер партії Башир Жмайель (син її засновника) був за підтримкою Ізраїлю вибраний президентом Лівану, однак невдовзі його було вбито. Пісня смерті лідера партія почала розколюватися і втрачати свій вплив.

У 1992 році “Катаїб” бойкотувала парламентські вибори, у 1996 її кандидатам не вдалося пройти до парламенту.

Вже у 2000 році у парламент було обрано 3 члени партії (при загальній кількості 128 осіб). Наразі кількість представників партії у законодавчому органі залишається такою самою.