Про це повідомляє ліванське державне ЗМІ NNA.
Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
Під час вибуху отримав поранення Генеральний секретар партії “Катаїб” Нізар Наджарян. Від отриманих поранень він загинув.
Довідка. “Катаїб” — це ліванська християнсько-демократична політична партія. Партія є офіційно світською, але її підтримують переважно католики-мароніти.
Вона була утворена в 1936 році як маронітська воєнізована молодіжна організація П’єра Жмайеля, за зразком Іспанської фаланги та італійської фашистської партії. Девізом партії є “Бог, вітчизна і сім’я”.
Історично партія виступала за захист економіки вільного ринку, проти комунізму. За доктриною, ліванська нація є не арабською, а фінікійською, тому “Катаїб” відкидали будь-яке зближення з арабськими країнами та орієнтувалися на тісну співпрацю із західними країнами. Під час громадянської війни партія очолювала табір християнських партій.
У 1982 лідер партії Башир Жмайель (син її засновника) був за підтримкою Ізраїлю вибраний президентом Лівану, однак невдовзі його було вбито. Пісня смерті лідера партія почала розколюватися і втрачати свій вплив.
У 1992 році “Катаїб” бойкотувала парламентські вибори, у 1996 її кандидатам не вдалося пройти до парламенту.
Вже у 2000 році у парламент було обрано 3 члени партії (при загальній кількості 128 осіб). Наразі кількість представників партії у законодавчому органі залишається такою самою.
- Внаслідок масштабного вибуху у ліванській столиці загинули щонайменше 10 осіб, понад 100 місцевих мешканців постраждали. У країні оголошено день трауру.