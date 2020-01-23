Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "чотирьох вершників Апокаліпсису", що загрожують людству в майбутньому. Це геополітична напруга, кліматична криза, глобальна недовіра і небезпека нових технологій.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

Гуттеріш порівняв проблеми, що загрожують людству, з біблійними “чотирма вершникам Апокаліпсису”, які загрожують прогресу і заважають скористатися можливостями, які відкриває XXI століття.

Загрози конфліктів, війн, переслідувань

Гуттеріш вважає, що з часів Другої світової війни до нинішнього часу не було такої великої кількості людей, які намагалися б врятуватися від різних терактів, конфліктів і переслідувань. На цьому тлі посилюється загроза “Великого розлому”.

Зокрема, він назвав ситуацію в Перській затоці, в Венесуелі, палестино-ізраїльський конфлікт.

Скорочення викидів і глобальне потепління

Гуттеріш нагадав, що температурна ситуація в світі істотно змінилася, адже останнє десятиліття виявилося найспекотнішим в історії спостережень. Він підкреслив, що швидкість нагрівання війни в світовому океані можна було б порівняти з одночасним вибухом п’яти бомб, скинутих на Хіросіму.

“Наша планета у вогні”, – заявив генсек ООН, згадавши приклади пожеж в Австралії.

Він підкреслив, що не зважаючи на кризову кліматичну ситуацію, деякі авторитетні світові лідери відмовляються приймати її всерйоз.

Він нагадав, що головну відповідальність за скорочення емісій парникових газів – а до 2030 року їх потрібно скоротити на 45% – несуть найбільші їх виробники.

“Якщо вони так і не зважаться зробити необхідні дії, ми приречені”, – попередив голова ООН.

Він переконаний, що битву зі зміною клімату все ще можна виграти.

Гуттеріш закликав уряди на конференції з клімату в Глазго в грудні взяти на себе “революційні” зобов’язання, які потрібні для виживання людства.

Недовіра політикам

Очільник ООН нагадав про демонстрації, мітинги та акції протесту серед молоді, жінок і так далі. Він пояснив, що необхідність захистити свої права, виступити проти дискримінації або насильства – демонстрація нерівності в світі.

Через погіршення ситуації з нерівністю зростає розчарування і невдоволення людей щодо державної влади. Це породжує негативне ставлення до біженців, розпалювання ненависті і так далі.

Гуттеріш закликав світових лідерів працювати над відновленням довіри, в тому числі прислухатися до сподівань своїх громадян і брати на озброєння ідеї і конструктивні рішення, які пропонує молодь.

Наслідки цифрової революції

Голова ООН пояснив, що незважаючи на істотний прорив і величезні переваги, цифрові технології та штучний інтелект стають інструментами “підбурювання, поширення неправдивої інформації, втручання в приватне життя, експлуатації людей і вчинення злочинів”.

Зокрема, він вважає неприйнятним використання бойових автономних систем – “машин, здатних вбивати без будь-якої участі людини і відповідальності”, і закликав заборонити використання “роботів-вбивць”.

Також він звернув увагу на ринок праці, де через роботизацію протягом найближчих десяти років сотні людей можуть залишитися без роботи.