Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що пандемія коронавірусу – це найбільше випробування, з яким зіткнувся світ після Другої світової війни.

Таку заяву він зробив під час презентації доповіді про соціально-економічні наслідки COVID-19. Текст виступу опубліковано на сайті ООН.

За словами Гутерріша, спалах вірусу може призвести до рецесії, “яка, ймовірно, не має аналогів у нещодавньому минулому”.

“Це поєднання, з одного боку, хвороби, що становить загрозу для всіх людей у світі, і, по-друге, економічного ефекту, який призведе до рецесії, що, ймовірно, не має аналогів у нещодавньому минулому. Поєднання цих двох фактів… змушує нас повірити, що це дійсно найскладніша криза, з якою ми зіткнулися після Другої світової війни”, – наголосив генсек ООН.

Він уточнив, що в нинішніх умовах потрібна “більш сильна та ефективна відповідь”, яка можлива лише в разі, якщо світ об’єднається, забуде про “політичні ігри” і усвідомить, “що на карту поставлено людство”.

“Нова коронавірусна хвороба вражає суспільство, забираючи життя і засоби для існування людей. COVID-19 – найбільше випробування, з яким ми зіткнулися разом із моменту створення Організації Об’єднаних Націй”, – заявив Гутерріш під час виступу в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

У зв’язку з цим він запропонував низку заходів “для придушення поширення вірусу та усунення соціально-економічних руйнувань”.

По-перше, генсек ООН закликав до “негайного скоординованого реагування на здоров’я, щоб придушити передачу і покласти край пандемії”. Гутерріш наголосив, що промислово розвинені країни повинні допомогти тим, хто менш розвинений, або потенційно “може зіткнутися з кошмаром хвороби, що розповсюджується як лісова пожежа”.

По-друге, за словами генсека ООН, необхідно надати підтримку країнам, що розвиваються, полегшивши їм тягар заборгованості. З цією метою в ООН створено Фонд з реагування на COVID-19 і відновлення після пандемії.

В ООН пропонують прийняти план стимулювання економіки загальною вартістю в 10 % глобального ВВП, підтримати малий і середній бізнес, а також надати допомогу найбільш уразливим верствам населення.

Згідно з оцінками ООН, в результаті спалаху в усьому світі може бути втрачено до 25 млн робочих місць.

“При правильних діях пандемія COVID-19 може стати початком нового типу глобального і суспільного співробітництва”, – вважає генсек ООН.

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