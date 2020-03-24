Генсек ООН закликав припинити війни через коронавірус

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на офіційній сторінці ООН в Twitter.
За словами генсека, коронавірус є загальним ворогом всього людства.
Водночас Гуттеріш наголосив, що надто сильного удару хвороба завдає по вразливих групах населення, регіонах і країнах, які вже ослаблені війнами.
“Саме тому я закликаю до негайного загального припинення вогню у всіх куточках світу. Час заморозити збройні конфлікти та спільно зосередитися на цій боротьбі за власні життя”, – сказав він.
Генеральний секретар також зазначив, що в деяких регіонах світу в питанні тимчасовогоупинення конфлікту вже спостерігається прогрес.
“Але нам потрібно набагато більше: зупинити хворобу війни й почати боротьбу з хворобою, яка лютує у світі”, – підкреслив він.
WATCH LIVE: @antonioguterres calls for a global ceasefire amid #COVID19 crisis. https://t.co/OQx71vvGmB
— United Nations (@UN) March 23, 2020
- З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті – як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.
- Станом на ранок 24 березня кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Україні зросла до 84. За добу зареєстровано 11 нових випадків.