Генсек ООН закликав припинити війни через коронавірус

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на офіційній сторінці ООН в Twitter.

За словами генсека, коронавірус є загальним ворогом всього людства.

Водночас Гуттеріш наголосив, що надто сильного удару хвороба завдає по вразливих групах населення, регіонах і країнах, які вже ослаблені війнами.

“Саме тому я закликаю до негайного загального припинення вогню у всіх куточках світу. Час заморозити збройні конфлікти та спільно зосередитися на цій боротьбі за власні життя”, – сказав він.

Генеральний секретар також зазначив, що в деяких регіонах світу в питанні тимчасовогоупинення конфлікту вже спостерігається прогрес.

“Але нам потрібно набагато більше: зупинити хворобу війни й почати боротьбу з хворобою, яка лютує у світі”, – підкреслив він.