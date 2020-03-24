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Генсек ООН закликав припинити війни через коронавірус

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав світ припинити всі війни, об'єднавшись проти пандемії COVID-19.

Вівторок, 24 березня 2020, 18:24

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на офіційній сторінці ООН в Twitter.

За словами генсека, коронавірус є загальним ворогом всього людства.

Водночас Гуттеріш наголосив, що надто сильного удару  хвороба завдає по вразливих групах населення, регіонах і країнах, які вже ослаблені війнами.

“Саме тому я закликаю до негайного загального припинення вогню у всіх куточках світу. Час заморозити збройні конфлікти та спільно зосередитися на цій боротьбі за власні життя”, – сказав він.

Генеральний секретар також зазначив, що в деяких регіонах світу в питанні  тимчасовогоупинення конфлікту вже спостерігається прогрес.

“Але нам потрібно набагато більше: зупинити хворобу війни й почати боротьбу з хворобою, яка лютує у світі”, – підкреслив він.

Теги: коронавірус, Пандемия, Воины, ООН

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