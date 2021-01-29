Про це повідомила пресслужба ООН.

71-річний Гутерріш мав право на вакцинацію на підставі свого віку: жителі Нью-Йорка старше 65 років включені в поточний етап вакцинації в місті, який також включає шкільних працівників, осіб, які надають першу допомогу, працівників громадського транспорту і бакалійних крамниць.

Генсек ООН висловив свою вдячність в зв’язку з отриманням щеплення і закликав міжнародне співтовариство забезпечити, щоб вакцини були доступні для всіх на справедливій основі.

“З цієї пандемією ніхто окремо з нас не в безпеці, поки всі ми не будемо в безпеці”, – зазначив він.

  • Раніше повідомлялось, що Папа римський Франциск і його попередник Бенедикт XVI зробили перше щеплення проти коронавірусу COVID-19.