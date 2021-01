Про це повідомила пресслужба ООН.

71-річний Гутерріш мав право на вакцинацію на підставі свого віку: жителі Нью-Йорка старше 65 років включені в поточний етап вакцинації в місті, який також включає шкільних працівників, осіб, які надають першу допомогу, працівників громадського транспорту і бакалійних крамниць.

Генсек ООН висловив свою вдячність в зв’язку з отриманням щеплення і закликав міжнародне співтовариство забезпечити, щоб вакцини були доступні для всіх на справедливій основі.

“З цієї пандемією ніхто окремо з нас не в безпеці, поки всі ми не будемо в безпеці”, – зазначив він.

“We must get to work to make sure the vaccine is available to everyone, everywhere. With this pandemic, none of us are safe until all of us are safe.”

