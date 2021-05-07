Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що минулоріч концентрація вуглекислого газу піднялася до нового максимуму – на 148% вище доіндустріального рівня. І це є найвищим рівнем "за 3 мільйони років".

Таку заяву Гутерріш зробив на конференції з клімату в німецькому Петерсберзі, у якій взяв участь онлайн.

“Минулий рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. Концентрація вуглекислого газу знову піднялася до нового максимуму – на 148% вище доіндустріального рівня. Це найвищий рівень за 3 мільйони років”, – наголосив Гутерріш.

Він додав, що три мільйони років тому “температура Землі була вище на 3 градуси, а рівень моря – приблизно на 15 метрів”.

“Минулого року середня температура повітря вже перевищила доіндустріальний рівень на 1,2 градуса за Цельсієм. Це дуже небезпечно, оскільки цей показник вже наближається до встановленої науковим співтовариством межі в 1,5 градуса за Цельсієм”, – зазначив генсек ООН.

Гутерріш попередив, що якщо міжнародне співтовариство не вживатиме заходів, то до кінця поточного сторіччя середньорічна температура може перевищити доіндустріальний рівень на 2,4 градуса за Цельсієм. А це призведе до катастрофічних наслідків.

“Ми дійсно стоїмо на краю прірви. Але якщо ми працюватимемо разом, то зможемо запобігти найгіршим наслідкам кліматичних змін і використати відновлення після пандемії COVID-19, щоб спрямувати нас на більш чистий, екологічний шлях”, – заявив Гутерріш.

Генсек ООН уточнив, що країни, на частку яких припадає 73% викидів, зобов’язалися до 2050 року домогтися нульових викидів.

“Суть у тому, що до 2030 року ми повинні скоротити глобальні викиди на 45% в порівнянні з 2010 роком, щоб до 2050 року досягти нульового рівня викидів”, – пояснив він.

За його словами, ключовим пріоритетом боротьби зі змінами клімату повинно бути припинення вугільної генерації до 2030 року в країнах ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку), а до 2040 року – в усьому світі.

Крім того, Гутерріш закликав відмовитися від використання викопних видів палива і перейти до відновлювальних джерел енергії.

Він зазначив, що викопне паливо “зараз дорожче відновлюваних джерел енергії”.