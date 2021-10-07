Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) запропонувала план, який передбачає, що до середини 2022 року має бути вакциновано 70% населення світу.
На думку Гутерріша, “Велика двадцятка” має реалізувати намір щодо вакцинації населення світу. Цей заклик він повторить у кінці місяця на саміті в Римі.
“Відсутність справедливого розподілення вакцин – це не тільки питання аморальності, але й питання раціональності”, – сказав він під час спільної пресконференції з Генеральним директором ВООЗ Тедросом Адханом Гебрейєсусом.
Наразі менш як 50% населення світу мають хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. В Африці менш як 5% населення повністю вакциновано проти коронавірусу.
- Нагадаємо, в листопаді 2020 року ВООЗ заявила, що заражені COVID-19 норки здатні передавати генетично модифікований вірус.
- В січні 2021, стало відомо, що Фінляндія розробляє вакцину проти коронавірусу для норок і єнотовидних собак.
- В липні 2021 року зоопарки США розпочали вакцинацію своїх тварин проти COVID-19