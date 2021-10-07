Генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніо Гутерріш звернувся до представників розвинутих країн виділити 8 мільярдів доларів, аби вакцинувати проти коронавірусу 40% населення світу до кінця року.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) запропонувала план, який передбачає, що до середини 2022 року має бути вакциновано 70% населення світу.

На думку Гутерріша, “Велика двадцятка” має реалізувати намір щодо вакцинації населення світу. Цей заклик він повторить у кінці місяця на саміті в Римі.

“Відсутність справедливого розподілення вакцин – це не тільки питання аморальності, але й питання раціональності”, – сказав він під час спільної пресконференції з Генеральним директором ВООЗ Тедросом Адханом Гебрейєсусом.

Наразі менш як 50% населення світу мають хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. В Африці менш як 5% населення повністю вакциновано проти коронавірусу.