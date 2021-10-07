Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) запропонувала план, який передбачає, що до середини 2022 року має бути вакциновано 70% населення світу.

На думку Гутерріша, “Велика двадцятка” має реалізувати намір щодо вакцинації населення світу. Цей заклик він повторить у кінці місяця на саміті в Римі.

“Відсутність справедливого розподілення вакцин – це не тільки питання аморальності, але й питання раціональності”, – сказав він під час спільної пресконференції з Генеральним директором ВООЗ Тедросом Адханом Гебрейєсусом.

Наразі менш як 50% населення світу мають хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. В Африці менш як 5% населення повністю вакциновано проти коронавірусу.