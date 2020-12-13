Таку заяву він зробив у суботу, 12 грудня, під час вступної промови на віртуальному саміті з нагоди 5-річчя Паризької кліматичної угоди, повідомляє агентство Reuters. Текст виступу опубліковано на сайті ООН.

Гуттеріш назвав “драматичною” екологічну ситуацію в світі. За його словами, тих зобов’язань, які взяли на себе країни, недостатньо для того, щоб обмежити підвищення температури на нашій планеті, “і навіть ці зобов’язання не виконуються”.

“Через п’ять років ми все ще рухаємося в неправильному напрямку… Рівень вуглекислого газу рекордно високий. Сьогодні (на планеті, – ред.) на 1,2 градуса спекотніше, ніж до промислової революції. Якщо ми не змінимо курс, на нас чекає катастрофічне підвищення температури більш ніж на 3 градуси в цьому столітті. Чи може хтось ще заперечувати, що ми зіткнулися з серйозною надзвичайною ситуацією?” – зазначив генсек ООН.

“Саме тому сьогодні я закликаю всіх лідерів в усьому світі оголосити надзвичайний кліматичний стан у своїх країнах – доти, доки не буде досягнута вуглецева нейтральність. Приблизно 38 країн уже зробили це, усвідомлюючи невідкладність і важливість. Я закликаю всіх інших наслідувати цей приклад” , – додав Гуттеріш.

I call on leaders worldwide to declare a State of Climate Emergency in their countries until carbon neutrality is reached. Five years after the #ParisAgreement, we are still not going in the right direction. Let’s make the promise of a net zero world a reality. pic.twitter.com/pspktHxQc4 — António Guterres (@antonioguterres) December 12, 2020

Генсек ООН уточнив, що члени G20 “досі витрачають на 50% більше в своїх пакетах стимулювання економік на сектори, пов’язані з виробництвом і споживанням викопного палива, ніж на низьковуглецеву енергетику”, що є неприйнятним.

У зв’язку з цим Гуттеріш закликав створити Глобальну коаліцію із досягнення вуглецевої нейтральності до середини нинішнього століття.

Для цього до 2030 року обсяги глобальних викидів парникових газів повинні скоротитися на 45% (у порівнянні з рівнем 2010 року). Це необхідно для того, щоб утримати підвищення температури на Землі в межах 1,5℃.

Генсек ООН нагадав, що Європейський Союз уже погодився скоротити свої викиди як мінімум на 55% до 2030 року (у порівнянні з 1990 роком).

“Кожна країна, місто, фінансова установа і компанія повинні прийняти плани щодо досягнення нульових викидів до 2050 року – і почати їх виконувати зараз, в тому числі шляхом надання чітких короткострокових цілей”, – зазначив він.

Генсек ООН також запропонував вжити таких заходів:

• встановити ціну на вуглець;

• поступово припинити фінансування і субсидування виробництва викопного палива;

• відмовитися від будівництва нових вугільних електростанцій;

• оподатковувати не доходи, а вуглецеві викиди, а також перекласти податковий тягар з платників податків на забруднювачів;

• зробити обов’язковою декларацію фінансових ризиків, пов’язаних із кліматом;

• інтегрувати мету досягнення вуглецевої нейтральності в усі економічні та фіскальні рішення і стратегії.

“Я закликаю всіх проявити амбіції, зупинити напад на нашу планету і зробити все, що потрібно, щоб гарантувати майбутнє наших дітей і онуків”, – підсумував генсек ООН.

ДОВІДКА. Паризька кліматична угода була ухвалена 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату, яка проходила в Парижі (Франція). Документ підписали представники більш ніж 190 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого закінчується в 2020 році.

Одна з цілей Паризької угоди – не допустити підвищення середньої глобальної температури на планеті більше, ніж на 1,5 градуса за Цельсієм. Цей поріг вчені вважають точкою неповернення, після якої людство вже не зможе контролювати катастрофічні наслідки змін клімату.