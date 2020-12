Таку заяву він зробив у суботу, 12 грудня, під час вступної промови на віртуальному саміті з нагоди 5-річчя Паризької кліматичної угоди, повідомляє агентство Reuters. Текст виступу опубліковано на сайті ООН.

Гуттеріш назвав “драматичною” екологічну ситуацію в світі. За його словами, тих зобов’язань, які взяли на себе країни, недостатньо для того, щоб обмежити підвищення температури на нашій планеті, “і навіть ці зобов’язання не виконуються”.

“Через п’ять років ми все ще рухаємося в неправильному напрямку… Рівень вуглекислого газу рекордно високий. Сьогодні (на планеті, – ред.) на 1,2 градуса спекотніше, ніж до промислової революції. Якщо ми не змінимо курс, на нас чекає катастрофічне підвищення температури більш ніж на 3 градуси в цьому столітті. Чи може хтось ще заперечувати, що ми зіткнулися з серйозною надзвичайною ситуацією?” – зазначив генсек ООН.

I call on leaders worldwide to declare a State of Climate Emergency in their countries until carbon neutrality is reached.

Five years after the #ParisAgreement, we are still not going in the right direction.

Let’s make the promise of a net zero world a reality. pic.twitter.com/pspktHxQc4

— António Guterres (@antonioguterres) December 12, 2020