Про це розповів сьогодні на брифінгу очільник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.
“Сьогодні після 5:00 ранку незаконні збройні формування ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей, – ред.) відкрили артилерійський вогонь із усіх систем по позиціях 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували і калібр 152 мм. Після цього десь в районі 5:15 штурмовими групами вони здійснили спробу за трьома напрямками атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Це було в проміжку між Новотошківським і Жолобком”, – повідомив Хомчак.
Він уточнив, що силами підрозділів двох бригад ВСУ напад штурмових груп було відбито.
“Зав’язався бій, в основному на спостережному посту (так званий “Баня”) 72-ї бригади”, – зазначив начальник Генштабу.
Він наголосив, що українські воїни дали адекватну відповідь “з усієї зброї, яку було необхідно застосувати”.
“Звичайно, ми дали команду, щоб з того спостережного пункту люди відійшли, тому що по ньому довелося наносити вогонь, в тому числі з артилерії”, – заявив Хомчак.
Він також поінформував, що в результаті бойових дій загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені. Пораненим зараз надається допомога.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.
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