Російсько-окупаційні війська сьогодні штурмували спостережні пости українських військ на Донбасі за трьома напрямками.

Про це розповів сьогодні на брифінгу очільник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

“Сьогодні після 5:00 ранку незаконні збройні формування ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей, – ред.) відкрили артилерійський вогонь із усіх систем по позиціях 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували і калібр 152 мм. Після цього десь в районі 5:15 штурмовими групами вони здійснили спробу за трьома напрямками атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Це було в проміжку між Новотошківським і Жолобком”, – повідомив Хомчак.

Він уточнив, що силами підрозділів двох бригад ВСУ напад штурмових груп було відбито.

“Зав’язався бій, в основному на спостережному посту (так званий “Баня”) 72-ї бригади”, – зазначив начальник Генштабу.

Він наголосив, що українські воїни дали адекватну відповідь “з усієї зброї, яку було необхідно застосувати”.

“Звичайно, ми дали команду, щоб з того спостережного пункту люди відійшли, тому що по ньому довелося наносити вогонь, в тому числі з артилерії”, – заявив Хомчак.

Він також поінформував, що в результаті бойових дій загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені. Пораненим зараз надається допомога.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.