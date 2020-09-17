Генеральний штаб Збройних сил України має намір укласти угоду на купівлю подарункових ручок Parker із гравіюваннями та позолотою на 308 тисяч гривень. Вартість найдорожчих з них становить майже 9 тисяч гривень за одну ручку.

Про це свідчить інформація у системі “ProZorro”, повідомляють Наші Гроші.

Зокрема, Генштаб ЗСУ замовляє 80 подарункових ручок: 58 штук – із гравіюванням “Від Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України” в подарунковому футлярі з емблемою Генштабу ЗСУ з дворічною гарантією і 22 штук – із зображенням тризуба у футлярі.

Зазначається, що найдорожчими є десять ручок Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84 811 із корпусом із лакованої латуні та позолоченою кліпсою і золотим пером із карбованим візерунком по 8 760 грн.

Водночас на сайті ексклюзивного дистриб’ютора виробника Parker в Україні такі ручки продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 6 105 грн.

Також Генштаб планує придбати двадцять ручок Waterman Perspective Black GT із корпусом із лакованої латуні та позолоченими деталями, в тому числі кліпсою, по 6 870 грн. З них десять будуть типу ролер і десять перового типу. На ринку такі ручки-ролери продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 5 167–5 168 грн, а перові ручки – по 5 748 грн.

Крім того, ще десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT FP F 22011 замовляють по 2 940 грн, десять латунних ручок Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2 940 грн, десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2 340 грн і 22 сталеві ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн. Усі вони з позолотою деталей.