Позафракційний народний депутат Гео Лерос під час виступу у сесійній залі Парламенту назвав президента Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець.

Про це повідомляють #Букви.

“Добрий день, пане президент. Бачу ваш Єрмак тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся казати вам правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, клепати справи. Я не боюся казати правду”, – почав свій виступ Лерос.

У цей момент народні депутати від “Слуги Народу” підняли шум у залі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зробив зауваження нардепу і попросив виступати “по темі”.

“Ви – головний зрадник в країні! Ви зрадник!” – викрикнув Гео Лерос і показав середній палець Зеленському.

Поведінка та етика народних депутатів, на яку ми заслужили… Просто нагадаємо, що пан Гео Лерос був обраний до Верховної Ради України ІХ скликання від партії «Слуга народу». pic.twitter.com/DlhttCtcHM — Букви (@Bykvu) November 4, 2021

#Букви звернулися до нардепа за коментарем.

Як сповіщалося, в серпні 2020 року народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку. 1 вересня під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.

Згодом юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа, заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса. Цього не було зроблено.