Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Цензор”.
Так, на питання журналіста, як спікер Парламенту Дмитро Разумков відноситься до Гео Лерос, нардеп відповів: “Разумков нейтрально ставиться до всіх в Парламенті. Через що користується великою повагою багатьох депутатів”.
“Але за тією інформацією, якою я зараз володію, Єрмак вів переговори з представниками фракцій з приводу того, чи дадуть вони голосу за зняття Разумкова. Мені конкретна людина, представник однієї з фракцій сказав. Я вирішив це уточнити у двох інших фракціях. Там підтвердили: так, були такі розмови”, – сказав Лерос.
За словами Гео Лероса, за зняття Разумкова з посади Андрій Єрмак пропонував фракції ОПЗЖ крісло першого віце-спікера. Він підкреслив, що Разумков прекрасно знає про це.
- Раніше народний депутат від фракції “Слуга народу“ Гео Лерос висловився про голову Офісу президента Андрія Єрмака.