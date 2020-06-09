Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак пропонував фракції "Опозиційна платформа - За життя" місце першого віце-прем'єра.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Цензор”.

Так, на питання журналіста, як спікер Парламенту Дмитро Разумков відноситься до Гео Лерос, нардеп відповів: “Разумков нейтрально ставиться до всіх в Парламенті. Через що користується великою повагою багатьох депутатів”.

“Але за тією інформацією, якою я зараз володію, Єрмак вів переговори з представниками фракцій з приводу того, чи дадуть вони голосу за зняття Разумкова. Мені конкретна людина, представник однієї з фракцій сказав. Я вирішив це уточнити у двох інших фракціях. Там підтвердили: так, були такі розмови”, – сказав Лерос.

За словами Гео Лероса, за зняття Разумкова з посади Андрій Єрмак пропонував фракції ОПЗЖ крісло першого віце-спікера. Він підкреслив, що Разумков прекрасно знає про це.