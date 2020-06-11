Гео Лерос розповів, навіщо він хотів познайомитися з Богданом

Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він вважає Лероса аферистом.

“Після того як я став радником Президента 24 червня, я хотів, познайомиться з главою офісу президента Андрієм Богданом, бо мені могла знадобиться його підтримка в реалізації культурних проєктів, а ви самі пам’ятаєте вагу його думки за столом Зеленського і у фракції”, – написав Лерос.

Він розповів, що до цього жодного разу не спілкувався з Богданом, і тому попросив низку колег-кандидатів списку СН, які з ним спілкувалися, посприяти цьому, на що вони відповіли, що “це дуже зайнята людина і навряд чи я зі своєю культурною сферою йому буду цікавий”.

Згодом, як пригадує Лерос, він отримав дзвінок з приймальні Богдана, після чого відбулася їхня зустріч.

“На мій подив, через півтора місяці у мене пролунав дзвінок, це була приймальня Богдана. Вони запросили на зустріч 16 серпня. Я до цього розвісив картини українських художників у холі і приймальні Офісу Президента. Йому це дуже сподобалося і він попросив також, щоб картини були в прийомних керівника і заступників Офісу Президента, щоб відвідувачі Офісу могли захоплюватися роботами українських художників. Я поділився з ним своїми поглядами про мистецтво і не тільки. Я це розповідаю для тих, хто шукає простих відповідей на складні питання, для тих, кому здається, що відірвану голову можна вилікувати подорожником”, – додав “слуга народу”.

Лерос також заявив, що готовий підтвердити усе сказане ним на поліграфі і запропонував Єрмаку зробити те саме.

“Так ось, я готовий сказане підтвердити на поліграфі і раз і назавжди закрити цю тему. А керівник Офісу Президента готовий пройти поліграф і відповісти на запитання, чи доручав він своєму братові торгувати посадами? Кого і коли він провадив співбесіди і яку від цього отримав вигоду за призначення? Скільки йому кожен день заносять його “смотрящі” за кожною галуззю і держорганами в країні? У нього буде така можливість зробити це на допиті! Може, тоді зрозуміліше стане, хто аферист”, – наголосив Лерос.

Також коментуючи заяву Зеленського про те, що він вважає Лероса аферистом, нардеп відповів: “Звичайно, негарно мене так ображати, але я оперую фактами. А Єрмак нехай сам відповідає за свої вчинки, він не ображений хлопчик, від слова “зовсім”. Більш того, гроші брав Денис Єрмак і передавав Андрієві Єрмаку, це все є на плівках. Публічно інформую про відкриті особисто на нього кримінальні справи”.

Він також опублікував фото відкритих на Єрмака кримінальних справ.

Крім того, Лерос додав, що скоро напише і опублікує пост з вчорашньою заявою в НАБУ в одному з епізодів ОЗУ Єрмака.

Як стало відомо сьогодні вранці, в інтерв’ю УП президент Володимир Зеленський назвав свого колишнього радника, народного депутата від “Слуги народу” Гео Лероса, який опублікував так звані “плівки Єрмака”, – “аферистом”. Він також розповів, як познайомився з ним.

“Мені його привів Кирил з Богданом (заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та ексочільник ОП Андрій Богдан – ред.). Вони сказали, що нормальний парєнь. Я сказав – добре. Це про довіру. Ти ж запитував про довіру. Я довіряю, і Кирил йому довіряв”, – заявив Зеленський.

Раніше Гео Лерос розповів, за що Єрмак пропонував фракції ОПЗЖ крісло першого віце-спікера.

Нагадаємо, 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.