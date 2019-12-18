Про це повідомив у фейсбук міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.
“Геокадастр – готовий до запуску ринку землі. На сьогодні, заповнення Геокадастру — 73%”, — написав він.
Також міністр наголосив, що інформація про те, що для запуску ринку землі необхідно заповнення на 100% — міф.
“У багатьох країнах, що мають ринок, заповнення є біля 80%. Для функціонування ринку землі потрібно заповнення тими землями, які будуть купувати. Тобто, власник, який хоче продати землю, має внести свою ділянку до кадастру. Технічно — це легко. А політичну легкість ми забезпечимо через перезавантаження кадрів кадастру, яке відбувається зараз”, — пояснив міністр.
- Раніше Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Він був прийнятий голосами народних депутатів від фракції “Слуги народу” і позафракційних. Решта фракцій висловилися проти.
- Після його прийняття лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко оголосила про перехід її політичної сили в опозицію.
- 4 грудня в Верховній Раді України під вигуки “Ганьба!” пройшли слухання щодо земельної реформи.