Станом на грудень 2019 року Геокадастр заповнений на 73%, але цього достатньо для відкриття ринку землі.

Про це повідомив у фейсбук міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

“Геокадастр – готовий до запуску ринку землі. На сьогодні, заповнення Геокадастру — 73%”, — написав він.

Також міністр наголосив, що інформація про те, що для запуску ринку землі необхідно заповнення на 100% — міф.

“У багатьох країнах, що мають ринок, заповнення є біля 80%. Для функціонування ринку землі потрібно заповнення тими землями, які будуть купувати. Тобто, власник, який хоче продати землю, має внести свою ділянку до кадастру. Технічно — це легко. А політичну легкість ми забезпечимо через перезавантаження кадрів кадастру, яке відбувається зараз”, — пояснив міністр.