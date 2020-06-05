Геращенко сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”, що реформа поліції провалилася безпосередньо через колишню керівницю Хатію Деканоїдзе.

“Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, привела до розвалу поліції і, в тому числі, не дала жодного результату. Наприклад, один з двох поліційних гвалтівників успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоїдзе у 2016 році”, – заявив він.

Водночас Геращенко прокоментував, що не має точних даних про те, який відсоток поліції відновився на роботу в правоохоронних органах через суди після того, як був звільнений в результаті переатестації.

У відповідь на це ексголова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе сказала, що готова до прямого діалогу з народними депутатами з приводу ситуації, що склалася сьогодні в правоохоронній системі України, передає “Українська правда”.

“Антон Геращенко вирішив звинуватити мене у всіх невдачах роботи поліції, я думала, існує дно, але дна немає! Ось, що хочу сказати – українське суспільство заслуговує більш гідної реакції від офіційних представників держави. Кагарлик, Переяслав-Хмельницький, Бровари, бандитські розбирання від Закарпаття до Одеси – це не про реформу, а про тих, хто залишив систему такою яка вона була до 2015 року і позбувся всіх тих, хто хотів змінити цю систему. Про тих, хто після мого відходу, замість продовжувати творення реформи, мовчки спостерігав, як стара система бере реванш, а понад 93% звільнених колишніх міліціонерів, які не пройшли переатестацію, повертаються в реформовану мною поліцію”, – сказала вона.