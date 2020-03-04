Нардеп від "Європейська солідарність" Ірина Геращенко звинуватила нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в сексизмі і закликала не підтримувати його кандидатуру.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Після виступу в парламенті, який передував голосуванню щодо призначення Дениса Шмигаля на пост прем’єр-міністра, Олена Кондратюк, заступник голови Верховної Ради України, уточнила в нього, яким буде процентне співвідношення чоловіків та жінок у новому уряді.

“Успіх багатьох міжнародних урядів … говорить про те, що в уряді має бути щоякнайменше паритетнаа представленість 50/50 жінок та чоловіків”, — зазначила вона.

Відповідаючи на це питання, Шмигаль наголосив, що розуміє, що “питання гендеру вкрай важливе”, а також зазначив, що міністрів обирали виходячи з їхніх професійних навичок.

“Скажу так… Поки рано анонсувати уряд, це наступне питання … Але раз ви запитали … Ми в першу чергу підходили до формування уряду і команди міністрів з точки зору професійності, досвіду і відповідальності”, — сказав він.

Про кількість жінок в новому уряді Шмигаль промовчав.

Пізніше прем’єр-міністр, озвучуючи запропонований склад нового уряду, забув назвати одного з міністрів. Це була єдина жінка в уряді, міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

“Це початок експансії в цьому уряді. Я батько двох дочок. Мене складно звинуватити в сексизмі, повірте. Тому у нас є ряд вакансій і ми хочемо розширити його два напрямки. Тому в першу чергу ми ведемо переговори з жінками… Знаю, що серед жінок є багато розумних, професійних і розумних людей”, — прокоментував він.