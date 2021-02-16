Речник української делегації у ТКГ (тристоронній контактній групі) Олексій Арестович звинуватив партію "Європейська солідарність" у "деморалізації українських військових", у роботі "за російськими наративами" та "чорній політичній пропаганді".

Про це розповідають #Букви з посиланням на прямий ефір програми “Свобода слова” на ICTV.

Він назвав “відвертою брехнею” слова народної депутатки Ірини Геращенко про існування так званих штрафів для військових на фронті.

“Хто деморалізує українських військових? Не ви? Не “ЄС”, коли складаєте казки про те, що їм забороняють… не дають стріляти, тощо. Ви ж їх і розбещуєте, Вагнером цим всім, Медведчуком… Ви відкрито працюєте проти національної безпеки держави, інформаційної складової… Це офіційна заява, офіційне звинувачення. Так, я звинувачую “ЄС” у тому, що ви працюєте за російськими наративами. Починаючи з травня місяця, якщо провести контент-аналіз, вони співпадають на 70 і більше відсотків з тими наративами, які проводить РФ. До чого ви скочуєтесь! Ви зовнішність президента обговорюєте… Не так бронежилет сидить, не так каска — ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися ПТУшного такого в тому, що ви робите”, – сказав він.

Арестович заявив, що наступний телеканал, який треба закривати – “це ваш” (канали, пов’язані з “ЄС”).

Ірина Геращенко вказала Арестовичу на неприпустимість сексистських висловлювань. Так само і ведучий Вадим Карп’як сказав, що Арестовичу варто перепросити за свої слова.

Ірина Геращенко звернулася до голови партії “Слуга народу” Олександра Корнієнка з проханням відреагувати на висловлювання Арестовича. Проте він відмовився.

Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, заявила про неприпустимість таких слів, але зауважила, що варто “дотримуватись інформаційної гігієни і не говорити на біле – чорне”.

Голова партії “Голос” Кіра Рудник висловила спікеру української делегації в ТКГ “помірну критику” через це висловлювання.

Після усього, Ірина Геращенко вирішила залишити студію: “Я не можу знаходитися в ефірі, де йде сексизм. Це не припиняє, на жаль, ні ведучий, ні присутні тут колеги. І мені здається, що це та ситуація, яка особливо від віцепрем’єра з питань європейської інтеграції потребує особливої реакції. Подібну риторику від представника партії влади в жодній європейській країні важко собі уявити”.

Варто зазначити, що Арестович все ж таки вибачився, але вже на своїй сторінці у Facebook.