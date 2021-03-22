Заступник міністр внутрішніх справ Антон Геращенко вважає лозунг ACAB неонацистським і поширює маніпулятивну інформацію про залишені на будівлі Офісу президента протестувальниками графіті у вигляді свастик.

Такі заяви він зробив в етері телеканалів “Україна 24” та ICTV.

Як повідомлялося, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

За словами Геращенка, лозунги, що використовували активісти, є “профашистськими”.

“Побачили, хто такі друзі Стерненка. Що це маргінальні круги, люди, які є профашистськими. Є напис ACAB — це лозунг, який використовують неонацисти по всьому світу”, — заявив він.

“Це неонацистський, скінхедівський напис. От вам і розуміння, хто такий Стерненко і його друзі”, — додав заступник міністра.

Згодом в етері “Свобода слова” на телеканалі ICTV Геращенко заявив, що неонацистами, на його думку, є не всі учасники акції, а тільки ті, що малювали відповідну символіку.

“Не всі, а ті, хто малював свастики, малювали нацистську символіку на Офісі президента”, — сказав він.

На подальші зауваження (що зображення свастики було лише одне, і те, ймовірно, з’явилося після акції, що організатори протесту вважають появу цього зображення спробою з боку поліціянтів дискредитувати протестувальників тощо) Геращенко не відреагував.

Зауважимо, що лозунг “ACAB” (або “1312” — шифр тих самих літер за їхнім порядком в англійському алфавіті) — це абревіатура, яка розшифровується як “All Cops Are Bastards” (укр. “Усі поліціянти — потвори”). Це гасло використовується тими, хто виступає проти поліції як такої або за реформу поліції. Твердження Геращенка є помилковими, оскільки це гасло є універсальним: воно використовується як “правими”, так і “лівими” активістами.

Водночас більшою мірою його використовують саме ті, хто дотримується “лівих” поглядів: нерідко це гасло можна побачити на плакатах, прапорах, одязі тощо анархістів.

Своєю чергою “неофашисти” і інші “праві” виступають за сильну вертикаль влади, в реалізації якої допомагає поліція. Відповідно, вони супротивниками поліції не є.