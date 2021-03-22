Такі заяви він зробив в етері телеканалів “Україна 24” та ICTV.
Як повідомлялося, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
За словами Геращенка, лозунги, що використовували активісти, є “профашистськими”.
“Побачили, хто такі друзі Стерненка. Що це маргінальні круги, люди, які є профашистськими. Є напис ACAB — це лозунг, який використовують неонацисти по всьому світу”, — заявив він.
“Це неонацистський, скінхедівський напис. От вам і розуміння, хто такий Стерненко і його друзі”, — додав заступник міністра.
Згодом в етері “Свобода слова” на телеканалі ICTV Геращенко заявив, що неонацистами, на його думку, є не всі учасники акції, а тільки ті, що малювали відповідну символіку.
“Не всі, а ті, хто малював свастики, малювали нацистську символіку на Офісі президента”, — сказав він.
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На подальші зауваження (що зображення свастики було лише одне, і те, ймовірно, з’явилося після акції, що організатори протесту вважають появу цього зображення спробою з боку поліціянтів дискредитувати протестувальників тощо) Геращенко не відреагував.
Зауважимо, що лозунг “ACAB” (або “1312” — шифр тих самих літер за їхнім порядком в англійському алфавіті) — це абревіатура, яка розшифровується як “All Cops Are Bastards” (укр. “Усі поліціянти — потвори”). Це гасло використовується тими, хто виступає проти поліції як такої або за реформу поліції. Твердження Геращенка є помилковими, оскільки це гасло є універсальним: воно використовується як “правими”, так і “лівими” активістами.
Водночас більшою мірою його використовують саме ті, хто дотримується “лівих” поглядів: нерідко це гасло можна побачити на плакатах, прапорах, одязі тощо анархістів.
Своєю чергою “неофашисти” і інші “праві” виступають за сильну вертикаль влади, в реалізації якої допомагає поліція. Відповідно, вони супротивниками поліції не є.
- Вже після акції було затримано Влада Сорда. Йому вручили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Затриманий досі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, у нього вилучили одяг як доказ, а підозру було вручено без адвоката.
- Як відомо, Офіс президента оцінив пошкодження будівлі після акції протесту 20 березня у майже 2 млн гривень. Утім Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання — приблизно 80 тисяч гривень.
- Деякі клінінгові компанії були готові прибрати на Банковій за 50 тисяч.
- Будівлю на Банковій почали приводити до ладу ще в неділю, 21 березня. Тоді демонтували пошкоджені двері. 22 березня будівлю почали чистити під написів фарбою.
- За яким цінником все ж лагодитимуть Офіс — наразі невідомо. Підрядників шукає Держуправління справами.