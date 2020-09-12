Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“При Порошенку в “нормандському форматі” на рівні радників президентів вів переговори Костянтин Єлісєєв — зовнішньополітичний радник, кадровий дипломат, наш Посол в ЄС, жорсткий перемовник, людина з чіткими євроатлантичними переконаннями. До делегації також час від часу долучалися учасники мінських груп, експерти. Літали до Берліна і Парижа виключно рейсовими літаками, економкласом. І я навіть не уявляю, який справедливий скандал влаштували б антикорупціонери, якщо відбувалося нецільове використання борту номер один”, – написала Геращенко.

Вона назвала головну позицію, яку відстоювала їхня група чи то в Мінську, чи Берліні, чи Парижі.

“1. Дорожня карта, яка передбачає почерговість виконання угод. Спочатку безпековий блок, і це не кілька тижнів тиші, повної й безумовної, а не з тисячами порушень і скинутими з дронів мінами. Але й виведення зброї й техніки. 2. Розведення важкої техніки поблизу лінії зіткнення, а не відведення наших військ вглиб. 3. Виконання гуманітарного блоку, звільнення всіх утримуваних і допуск МКЧХ до тюрем. І тільки після цього можна переходити до політичного блоку”, – розповіла нардепка.

Геращенко наголосила, що Офіс Зеленського забув про дорожню карту і “ставить воза попереду коня”.

“Нечувано набирати на Україну все нові й нові зобов’язання і виводити за рамки відповідальність РФ. Нечувано, щоб РФ диктувала ВР України, що і в якій редакції нам приймати. І все це нахабно озвучували представники вбивці — Путіна. Ще більш нечуваною є мовчанка керівництва ВР. Щебетун Разумков, який був говорючою головою Зеленського під час виборчої кампанії, раптом і різко замовк. Відмовчатися не вийде. ВР не прийматиме законів під диктування Кремля, в інакшому випадку ця ВР піде геть. Наша політична команда ставила питання про миротворчу місію ООН, в складі якої не буде росіян. Ми зробили все, аби до мінімуму зменшити присутність росіян в СММ ОБСЄ. А зараз росіянам на блюдечку все приносить Банкова”, – зазначила вона.

“Всі канали, які попередні 5 років роздирали нас на тему Мінська, і всі ми щотижня звітували, відповідали, пояснювали, зараз замовкли. Будь-яка спроба поставити владі питання по вагнерівцях, ТКГ, спільних з бойовиками патрулях, відразу коригується і піддається маніпуляціям. Відчула це на Плюсах, де навіть не мала 5 хвилин біля мікрофона. Зникли всі “комбати”, “торгівля на крові”. Але є українська Армія. І ми не дамо жодного шансу її зрадити в парламенті. Ніякі закони не будуть скориговані на угоду Кремлю. “Європейська Солідарність” цього не допустить”, – резюмувала Геращенко.