Колишній в'язень Кремля Володимир Балух, якого госпіталізували з важкими травмами після нападу, знаходиться на лікуванні вже третій тиждень.

Про це повідомила народний депутат України від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

“Уже третій тиждень наш Володя Балух знаходиться в лікарні після нападу. Новини від лікуючих лікарів: “Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще немає. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання. Володя зараз повинен активно займатися виборами і бути нашим фронтменом команди “Європейської Солідарності” до Київської облради. Дуже боляче”, – написала вона.

Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — тяжкий.

Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найбільш досвідчені та висококваліфіковані працівники”.