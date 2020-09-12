Про це повідомила народна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко у Facebook.

За інформацією лікарів, жодних несподіванок не сталося.

“Треба час. Усе, що потрібно, є. Під контролем”, – процитувала Геращенко медиків.

У коментарях вона додала, що пацієнт, як і раніше, непритомний.

Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — тяжкий.

Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найбільш досвідчені та висококваліфіковані працівники”.