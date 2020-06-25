Про це він заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.
“Ми вважаємо, що ці люди є виконавцями, яких надихнули їх куратори. Моя особиста думка – цей злочин було скоєно з патріотичних мотивів. Людям часто вносять в голову думку: це ворог, його треба ліквідувати, тому що він ворог”, – сказав Геращенко.
Він зазначив, що це одна з версій, а їх було кілька десятків. По кожній з версій вивчали фігурантів. Але на даний момент у слідства троє підозрюваних (Антоненко, Дугарь, Кузьменко).
“Більш-менш осудною версією” вбивства Шеремета Геращенко вважає ту, яка викладена в матеріалах справи.
“Порушення соціально-політичної ситуації в країні”, – зазначив він.
Він порівняв вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, після якого почалися акції “Україна без Кучми” і зміни геополітичного вектора країни з тим, що сталося в ситуації з Шереметом.
“Вбивають Шеремета, не просто вбивають в під’їзді, а спеціально, у всіх на очах, йде резонанс і так далі”, – пояснив він.
Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.
У Нацполіції відзвітували про стан розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Матеріали щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.
- 26 травня Печерський суд Києва подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одній з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.
- 25 травня, активісти, ветерани АТО, рідні та близькі Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, провели акцію протесту під Офісом Президента.