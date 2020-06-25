Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що вбивці журналісти Павла Шеремета зробили це "з патріотичних мотивів", оскільки були "натхненні" своїми кураторами.

Про це він заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“Ми вважаємо, що ці люди є виконавцями, яких надихнули їх куратори. Моя особиста думка – цей злочин було скоєно з патріотичних мотивів. Людям часто вносять в голову думку: це ворог, його треба ліквідувати, тому що він ворог”, – сказав Геращенко.

Він зазначив, що це одна з версій, а їх було кілька десятків. По кожній з версій вивчали фігурантів. Але на даний момент у слідства троє підозрюваних (Антоненко, Дугарь, Кузьменко).

“Більш-менш осудною версією” вбивства Шеремета Геращенко вважає ту, яка викладена в матеріалах справи.

“Порушення соціально-політичної ситуації в країні”, – зазначив він.

Він порівняв вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, після якого почалися акції “Україна без Кучми” і зміни геополітичного вектора країни з тим, що сталося в ситуації з Шереметом.

“Вбивають Шеремета, не просто вбивають в під’їзді, а спеціально, у всіх на очах, йде резонанс і так далі”, – пояснив він.

Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.

У Нацполіції відзвітували про стан розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Матеріали щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.