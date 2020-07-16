Про це вона заявила під час виступу на мітингу на захист української мови, який проходить біля Верховної Ради в Києві, повідомляє кореспондент #Букв.

“Я викликаю пана Бужанського на дуель – написати диктант з російської мови. Він її не знає, друзі. Я запевняю вас, що він неук! Він не знає російської мови, він і суржику не знає. Для них це політиканство, це мічена червона кремлівська карта, щоб дістати її перед виборами, кинути і розхитати суспільство… Ці “слуги”, Бужанський не знають навіть російської. Бужанський, ми з тобою напишемо диктант з російської і з української. І я вважаю, що напишу в тисячу разів краще”, – зазначила Геращенко.

“Ми за те, щоб кожен українець знав англійську, німецьку, французьку, кримськотатарську”, – додала нардеп.

Геращенко також наголосила, що “Армія, мова, віра” – це не просто гасла, а фундамент держави.

“Ніхто не забороняє в нашій країні російської. Але державною має бути тільки українська. Кожна українська дитина, кожен школяр повинен мати рівні права, вивчити українську, щоб вступити в кращі українські університети, щоб мати право бути кращими українськими держслужбовцями… Українські діти повинні знати українську мову, а українським дорослим соромно її не знати”, – заявила Геращенко.

Як відомо, сьогодні, 16 липня, о 9:00 ранку біля Верховної Ради стартував мітинг на захист державної мови.

Причиною організації акції став законопроєкт нардепа від “Слуги народу” Максима Бужанського № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в навчальних закладах”. Документ переносить з 2020 року на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.