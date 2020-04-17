Про це він повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24”.
“Служба безпеки та оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов крім замаху на Адама Осмаєва, працював і над тим, щоб організовувати і замах на міністра внутрішніх справ”, — сказав Геращенко.
Заступник міністра заявив, що це був би “вже не перший і навіть не п’ятий замах”.
Також Геращенко зазначив, що Шайтанов контактував зі співробітниками ФСБ РФ, виїжджаючи для цього в закордонні відрядження, а інформацію про це українські правоохоронці отримали від іноземних колег.
“Але наші європейські та американські колеги контролюють ситуацію з російськими агентами. Вони передали інформацію СБУ про те, що генерал СБУ має дивні зв’язки і контакти з російськими розвідниками”, — додав заступник міністра.
Як повідомлялося раніше, 14 квітня співробітники Служби безпеки України затримали генерал-майора спецслужби Валерія Шайтанова. У той же день слідчі СБУ оголосили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт).
- 16 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав для генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.
- СБУ затримала колишнього співробітника Центру спецоперацій “Альфа”, фігуранта справи генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії.