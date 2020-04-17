Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що затриманий СБУ генерал-майор Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Служба безпеки та оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов крім замаху на Адама Осмаєва, працював і над тим, щоб організовувати і замах на міністра внутрішніх справ”, — сказав Геращенко.

Заступник міністра заявив, що це був би “вже не перший і навіть не п’ятий замах”.

Також Геращенко зазначив, що Шайтанов контактував зі співробітниками ФСБ РФ, виїжджаючи для цього в закордонні відрядження, а інформацію про це українські правоохоронці отримали від іноземних колег.

“Але наші європейські та американські колеги контролюють ситуацію з російськими агентами. Вони передали інформацію СБУ про те, що генерал СБУ має дивні зв’язки і контакти з російськими розвідниками”, — додав заступник міністра.

Як повідомлялося раніше, 14 квітня співробітники Служби безпеки України затримали генерал-майора спецслужби Валерія Шайтанова. У той же день слідчі СБУ оголосили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт).