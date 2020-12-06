Народний депутат Ірина Геращенко різко відреагувала на появу в ефірі українського телеканалу "НАШ" представника бойовиків самопроголошеної "ЛНР" Родіона Мірошника, який представляє їх в Тристоронній контактній групі.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, один із ватажків бойовиків “ЛНР” Родіон Мірошник, який бере участь у переговорах ТКГ, з’явився в ефірі телеканалу НАШ. Присутні у студії політики, нардепи і чиновники обговорювали реалізацію Мінських угод. Мірошник звинуватив Україну в недотриманні домовленостей, а також нібито “обстріли” окупованої території. Також він підкреслив російську точку зору, що не РФ є учасником конфлікту на Донбасі, а так звані “ЛНР” та “ДНР”.

“Донбас не перебуває у складі України. На Донбас не поширюється українське право2, — заявив пізніше Мірошник.

В знак протесту проти поява бойовика в ефірі українського телеканалу ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука покинув ефір і записав відеозвернення, в якому пояснив свій вчинок.

Геращенко назвала Мірошника покидьком, що прикривав тортури українських військових і проукраїнських активістів в підвалі Луганської обласної телекомпанії (її Мірошник очолював перед початком війни).

“Нєкій мірошник – не просто фбсшна шістка і пособник бойовиків. Він на просто брав безпосередню участь в трагічних подіях весни- літа 14, коли росіяни вдерлися на Донбас. Все набагато гірше. Перед війною цей ниций покидьок очолював Луганську обласну телекомпанію. Потім, в перші місяці війни, в її підвалі була катівня, де катували наших військових і проукраїнських цивільних , й фільмували тортури. Мірошнік склав списки проукраїнськи налаштованих журналістів і передав їх в місцеве так зване “МГБ”, й на блок-пости, аби вони з родинами не могли виїхати з окупованого Луганська. Про це мені розповідали ті, кому вдалося втекти з пекла”, – написала Геращенко.

Геращенко “познайомилася” з ним в кінці 2015 року, коли той з’явився в Мінську в політичній підгрупі ТКГ. Тоді вона відмовилася подати пособнику бойовиків руку.

Депутат підкреслює, що в студії каналу “НАШ” Мірошника сприймали як серйозного політика, який готовий до контактів з українськими депутатами.

“Я давно не ходжу на цей телеканал і закликаю інших українських політиків бойкотувати цю пропагандистську контору”, – зробила висновок Ірина Геращенко.