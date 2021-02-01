Про це він заявив під час виступу на погоджувальній раді.
“Майстри спорту по боротьбі з коронавірусом” на чолі із Зеленським увійшли до десятки урядів світу, які найгірше відреагували на пандемію COVID-19. Про це свідчать результати міжнародних досліджень”, – говорить Герасимов.
“Минулого тижня масова вакцинація почалась в Бангладеш, вчора – в Алжирі, але досі не почалася в Україні. Чому? Бо вакцинація стала не стільки питанням медицини, скільки питанням геополітики та міжнародної дипломатії. Ніхто не сумнівається, що при Порошенку українці вже б мали якісну вакцину від коронавірусу”, – наголосив Герасимов.
Він нагадав, що “Європейська Солідарність” представила покрокову стратегію подолання пандемії:
Перше: тотальне тестування, яке допоможе виявити тих, хто вже перехворів і має імунітет, ізолювати безсимптомих заражених та запобігти бездумним локдаунам.
Друге: визначити пріоритетні групи вакцинації. Передусім медики, військовослужбовці на фронті, пенсіонери, вчителі. Створити електронну чергу, щоб кожен українець чітко знав дату своєї вакцинації.
Третє: встановити державне регулювання цін на вакцини, тести та ліки для лікування ковіду.
Четверте: запровадити кримінальну відповідальність за оборудки з вакциною та за ковід-мародерство.
П’яте: посилити соціальний захист медиків. А також зробити податкові пільги для тих, хто вакцинується за власні кошти.
“Для втілення цього плану просимо ухвалити законопроекти №№ 4645, 4646, 4647”, – закликав Артур Герасимов.
- Співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов розкритикував дії влади щодо подолання наслідків епідемії коронавірусу. Він зазначив, що, поки інші держави передзамовляли якісну вакцину, українська влада спустошувала антиковідний фонд через “велике крадівництво” та потайки вакцинувалась в приватних клініках.