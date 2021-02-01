Співголова фракції "Європейської Солідарності" Артур Герасимов закликав парламент ухвалити законопроекти з так званого антиковідного плану.

Про це він заявив під час виступу на погоджувальній раді.

“Майстри спорту по боротьбі з коронавірусом” на чолі із Зеленським увійшли до десятки урядів світу, які найгірше відреагували на пандемію COVID-19. Про це свідчать результати міжнародних досліджень”, – говорить Герасимов.

“Минулого тижня масова вакцинація почалась в Бангладеш, вчора – в Алжирі, але досі не почалася в Україні. Чому? Бо вакцинація стала не стільки питанням медицини, скільки питанням геополітики та міжнародної дипломатії. Ніхто не сумнівається, що при Порошенку українці вже б мали якісну вакцину від коронавірусу”, – наголосив Герасимов.

Він нагадав, що “Європейська Солідарність” представила покрокову стратегію подолання пандемії:

Перше: тотальне тестування, яке допоможе виявити тих, хто вже перехворів і має імунітет, ізолювати безсимптомих заражених та запобігти бездумним локдаунам.

Друге: визначити пріоритетні групи вакцинації. Передусім медики, військовослужбовці на фронті, пенсіонери, вчителі. Створити електронну чергу, щоб кожен українець чітко знав дату своєї вакцинації.

Третє: встановити державне регулювання цін на вакцини, тести та ліки для лікування ковіду.

Четверте: запровадити кримінальну відповідальність за оборудки з вакциною та за ковід-мародерство.

П’яте: посилити соціальний захист медиків. А також зробити податкові пільги для тих, хто вакцинується за власні кошти.

“Для втілення цього плану просимо ухвалити законопроекти №№ 4645, 4646, 4647”, – закликав Артур Герасимов.