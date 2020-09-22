Про це розповідають #Букви.
Варто зазначити, що в українському сегменті Facebook користувачі відкрито обурювалися, що в Україні продаються футболки, або вишивка із зображенням російського президента Путіна.
Крім того, є багато товарів із забороненою в Україні радянською символікою або пропагандистськими гаслами Росії.
Але можливо через розголос більшу частину товарів прибрали. Тепер на українському сайті Wildberries немає товарів із зображенням Путіна і СРСР.
Проте деякі товари все ж залишилися, наприклад, з російським гербом або зображенням ведмедя на тлі прапора РФ.
Отримати товар можна в поштоматах Meest або в точки видачі Meest і “Нової пошти”.
Крім України, Wildberries працює ще в семи країнах – Росії, Польщі, Словаччині, Білорусі, Казахстані, Вірменії та Киргизії.
- 21 листопада посольство України в Сполучених Штатах Америки (США) звернулося до засновника відомого інтернет-магазину Amazon Джеффа Безоса й керівництва компанії eBay Inc. із закликом зняти з сайту товари з символікою “ДНР”.