В Україні запрацював найбільший російський маркетплейс Wildberries, який встиг обурити українців асортиментом товарів і зображенням Путіна, радянською символікою і російською пропагандою.

Про це розповідають #Букви.

Варто зазначити, що в українському сегменті Facebook користувачі відкрито обурювалися, що в Україні продаються футболки, або вишивка із зображенням російського президента Путіна.

Крім того, є багато товарів із забороненою в Україні радянською символікою або пропагандистськими гаслами Росії.

Але можливо через розголос більшу частину товарів прибрали. Тепер на українському сайті Wildberries немає товарів із зображенням Путіна і СРСР.

Проте деякі товари все ж залишилися, наприклад, з російським гербом або зображенням ведмедя на тлі прапора РФ.

Отримати товар можна в поштоматах Meest або в точки видачі Meest і “Нової пошти”.

Крім України, Wildberries працює ще в семи країнах – Росії, Польщі, Словаччині, Білорусі, Казахстані, Вірменії та Киргизії.