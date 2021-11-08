Нинішній міністр енергетики Герман Галущенко у 2019 році, коли працював в "Енергоатомі", позивався до суду через свої борги за спожитий газ. Проте суд він програв.

Про це повідомляють #Букви.

Так, у місті Василькові Обухівського району Київської області розглядали цивільну справу від Германа Галущенка до ТОВ “Київоблгаз Збут” про визнання заборгованості за спожитий газ необґрунтованою та провести перерахунок.

У тексті судового рішення зазначається, що за адресою, де проживає Герман Галущенко, встановлено два лічильники газу. В грудні 2018 року він отримав рахунок на суму 61 850 гривень за особовим рахунком №2 (за листопад 2018 року). Крім рахунку ще прийшов акт про несанкціоноване відновлення газоспоживання, зокрема пошкодження пломби на пристрої, який перекривав доступ газу.

“Вказуючи на невідповідність отриманих показників лічильника газу із попередніми показниками та середнім об’ємом споживанням газу за попередні місяці, позивач вважає, що існує технічна несправність лічильника газу за особовим рахунком №2”.

Тоді Галущенко звернувся до АТ “Оператор газорозподільної системи “Київоблгаз”, проте це проблему не вирішило: “Позивач вважає нараховану йому заборгованість хибною”.

Тому у суді Герман Галущенко вимагав, щоб “Київоблгаз” провів перерахунок суми заборгованості у сумі понад 76 тисяч гривень, а також зобов’язати відновити газопостачання житла.

Було встановлено, що 5 листопада 2018 року працівники “Київоблгазу” в абонента виявили несанкціоноване відновлення газопостачання – було пошкоджене пломбування на пристрої та до будинку постачався газ. Працівники облгазу склали акт про порушення.

Суд кілька разів оголошував перерву у засіданнях, щоб Галущенко зміг надати доступ працівникам облгазу до вказаного лічильника “для його повірки та встановлення факту правильності показників”. Герман Галущенко цього не зробив, а його представник у суді не зміг пояснити, чому.

“Отже, у суду відсутні правові підстави не довіряти і ставити під сумнів зміст акту про порушення… суд не вбачає безумовних і достатніх підстав для визнання необґрунтованою заборгованості позивача за особовим рахунком №2 у сумі 76 125 гривень… Під час розгляди справи в судовому засіданні позивачем не доведено факту неправомірних дій відповідачів. За таких обставин, позов є безпідставним і необґрунтованим та задоволенню не підлягає”, – йдеться у тексті рішення.

Тому суд у задоволенні позову Германа Галущенка відмовив. Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом 30 днів із дня складення повного судового рішення. Дата складення повного рішення суду 21 вересня 2021 року.