В Міністерстви економіки ФРН заявили, що Німеччина готує зміни до правил зовнішньої торгівлі, які будуть розповсюджуватися на компанії в сфері охорони здоров'я.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Передбачається посилити контроль за закупівлями, які здійснюються в ключових медичних компаніях не з країн ЄС.

Проєкт, який міністерство представило на розгляд повинен буде затвердити кабінетом міністрів, також обмежить придбання акцій в секторі охорони здоров’я. Частка іноземних компаній в цьому секторі не зможе перевищувати 10%.

Зокрема, рішення торкнеться компаній, які виробляють або розробляють вакцини, ліки та медичне захисне обладнання.