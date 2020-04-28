Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Передбачається посилити контроль за закупівлями, які здійснюються в ключових медичних компаніях не з країн ЄС.
Проєкт, який міністерство представило на розгляд повинен буде затвердити кабінетом міністрів, також обмежить придбання акцій в секторі охорони здоров’я. Частка іноземних компаній в цьому секторі не зможе перевищувати 10%.
Зокрема, рішення торкнеться компаній, які виробляють або розробляють вакцини, ліки та медичне захисне обладнання.
- У компанії Coca-Cola очікують, що в другому кварталі через епідемію коронавіруса значно впадуть продажі, так як кафе і ресторани залишаються закритими в усьому світі.