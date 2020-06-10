Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У Німеччині знімають прикордонний контроль з сусідніми країнами в середині липня, в той час як заборона на в’їзд з країн поза ЄС триватиме до кінця серпня.
“Ми не можемо і не будемо ризикувати, щоб німці цього літа знову опинилися в скрутному становищі від того, що відпочиваючі повернутися в країну з невиявленим вірусом”, – йдеться в заяві глави МЗС ФРН Хайко Маасу.
Маас додав, що уряд розгляне умови відновлення поїздок у вересні.
- Нагадаємо, Німеччина продовжила обмеження для своїх громадян на поїздки в Україну.