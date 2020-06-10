Німеччина продовжує обмеження на в'їзд з країн поза ЄС до кінця серпня, при цьому відкриває кордони з сусідніми країнами.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У Німеччині знімають прикордонний контроль з сусідніми країнами в середині липня, в той час як заборона на в’їзд з країн поза ЄС триватиме до кінця серпня.

“Ми не можемо і не будемо ризикувати, щоб німці цього літа знову опинилися в скрутному становищі від того, що відпочиваючі повернутися в країну з невиявленим вірусом”, – йдеться в заяві глави МЗС ФРН Хайко Маасу.

Маас додав, що уряд розгляне умови відновлення поїздок у вересні.