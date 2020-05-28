Про це повідомляє німецьке видання DW.

“Після рішення Вищого земельного суду Ольденбурга не видавати Олександра Онищенка Україні 27 травня екс-депутат негайно був звільнений зі слідчого ізолятора, де провів без кількох днів півроку. Зараз обвинувачений на батьківщині в багатомільйонних газових угодах Онищенко знаходиться на своєму ранчо в землі Нижня Саксонія”, – розповів адвокат депутата Домінік Клаук.

При цьому в прес-службі суду заявили, що ще на початку травня колишньому депутату відмовили в наданні політичного притулку в Німеччині і закликали його покинути територію держави.

За словами адвоката, Онищенко вже оскаржив в суді вирок про відмову в наданні притулку.

“Олександр Онищенко хоче залишитися в Німеччині”, – сказав захисник.

У тому випадку, якщо Німеччина остаточно відмовить Онищенку в політичному притулку, екс-депутат зможе поїхати в Росію, громадянином якої, за словами адвоката, він є.

Раніше Онищенку також відмовили в наданні притулку в Іспанії, де він проживав кілька років після втечі з України.

Нагадаємо, що суд в Німеччині відмовив Україні в екстрадиції й постановив звільнити з-під варти колишнього позафракційного нардепа і бізнесмена Олександра Онищенка.

У липні 2018 року року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування “газової справи”. Фігурантам, у тому числі — екснардепу Онищенку, інкримінують злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації) КК України.