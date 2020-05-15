Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило у звільненні російського газопроводу "Північний потік-2" від правил газової директиви Євросоюзу (ЄС).

Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства.

“Федеральне мережеве агентство сьогодні відхилило клопотання Nord Stream 2 AG про звільнення від регулювання частини Nord Stream 2, що працює на території Німеччини”, – йдеться у заяві.

Причиною відмови є те, що проєкт не був реалізований до 23 травня 2019 року, що могло б дозволити вивести його з-під обмежувальних правил.

Також наголошується, що компанія Nord Stream 2 AG має можливість оскаржити це рішення в суді.

У свою чергу посол України в Німеччині Андрій Мельник подякував Німеччині за солідарність.

“Маємо велику перемогу у Берліні: щойно незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проєкту “Північний потік-2″ виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватиме Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність!”- написав він у Twitter .