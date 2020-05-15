Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства.
“Федеральне мережеве агентство сьогодні відхилило клопотання Nord Stream 2 AG про звільнення від регулювання частини Nord Stream 2, що працює на території Німеччини”, – йдеться у заяві.
Причиною відмови є те, що проєкт не був реалізований до 23 травня 2019 року, що могло б дозволити вивести його з-під обмежувальних правил.
Також наголошується, що компанія Nord Stream 2 AG має можливість оскаржити це рішення в суді.
У свою чергу посол України в Німеччині Андрій Мельник подякував Німеччині за солідарність.
“Маємо велику перемогу у Берліні: щойно незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проєкту “Північний потік-2″ виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватиме Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність!”- написав він у Twitter .
- 4 квітня минулого року, депутати Європейського парламенту прийняли оновлену директиву (закон Євросоюзу), що поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені із країн, що не входять в союз, в тому числі Nord Stream 2 (“Північний потік 2”), який повинен простягнутися з Росії до Німеччини. Згідно з директивою ЄС, компанія-оператор “Північного потоку-2” повинна бути незалежною від “Газпрому”, а 50 відсотків його пропускної потужності – резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але лише за умови схвалення Єврокомісією.