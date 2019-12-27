Про це він розповів в інтерв’ю виданню RND.

“Ми дуже вдячні за фінансову підтримку з боку Німеччини і політичну прихильність федерального уряду, але, на жаль, наш запит про військову допомогу було відхилено”, – заявив Пристайко.

При цьому голова українського МЗС висловив надію на те, що “Берлін ще перегляне свою позицію і все-таки вирішить посилити обороноздатність України”.

Крім того, міністр висловив жаль, що в Німеччині тільки меншість схвалює економічні санкції проти Росії через анексії Криму.

“Я знаю про совість, яка до цих пір не дає німцям спокою в зв’язку з нацистською окупацією Радянського Союзу. Третій рейх вбив мільйони людей, в тому числі багатьох росіян. Але знаєте що? Люди, які постраждали найбільше під час Другої світової війни, – це українці, ми втратили до десяти мільйонів чоловік”, – розповів Вадим Пристайко.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.

10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі про його імпічмент. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.