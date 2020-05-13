Про це повідомляє німецьке видання DW.
Уточнюється, що 15 червня в Німеччині планують відкрити кордони з Францією, Австрією і Швейцарією для вільного перетину. Тоді ж відкриється кордон з Данією, а кордон з Люксембургом буде відкрио вже в наступну суботу, 16 травня.
При цьому контроль на кордонах залишиться, але перевіряти людей, що перетинають його, будуть вибірково.
У Німеччині уточнюють, що закриють кордони назад в тому випадку, якщо епідеміологічна ситуація знову погіршиться.
Раніше про намір відкрити кордон з Німеччиною також заявили в уряді Австрії.
- Країни Євросоюзу вже почали поступове пом’якшення заходів карантину, в залежності від ситуації в системі охорони здоров’я, а також — залежно від кількості випадків зараження і смертей через коронавірус.