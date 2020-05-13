Про це повідомляє німецьке видання DW.

Уточнюється, що 15 червня в Німеччині планують відкрити кордони з Францією, Австрією і Швейцарією для вільного перетину. Тоді ж відкриється кордон з Данією, а кордон з Люксембургом буде відкрио вже в наступну суботу, 16 травня.

При цьому контроль на кордонах залишиться, але перевіряти людей, що перетинають його, будуть вибірково.

У Німеччині уточнюють, що закриють кордони назад в тому випадку, якщо епідеміологічна ситуація знову погіршиться.

Раніше про намір відкрити кордон з Німеччиною також заявили в уряді Австрії.