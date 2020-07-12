Німецький уряд виступив за введення санкцій проти Росії за те, що РФ нібито п'ять років тому могла бути причетна до кібератаки на бундестаг.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на копію офіційної відповіді уряду Лівої партії в парламенті ФРН.

Уряд Німеччини вважає, що військова розвідслужба ГРУ Росії “причетна” до атаки. Зокрема, навіть був виданий ордер на арешт росіянина Дмитра Бадіна, який був “членом хакерської групи і керував кібератакою в квітні-травні 2015 року”.

“Уряд обгрунтував пропозицію про введення санкцій <...> матеріалами, отриманими як від розвідслужб, так і з загальнодоступних джерел”, – йдеться в повідомленні.

Телеканал зазначає, що якщо європейські країни приймуть пропозицію Німеччини, то це стане першим випадком застосування режиму санкції ЄС за кібератаки.

5 травня стало відомо, що федеральний прокурор ФРН видав ордер на арешт 29-річного російського хакера Дмитра Бадіна, який нібито скоїв ряд кібератак, в тому числі і на німецький парламент в 2015 році.

Передбачається, що молода людина проник в комп’ютерні системи бундестагу від імені російської розвідки. Також Бадіна розшукує ФБР за хакерську атаку проти всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Крім того, росіянина підозрюють у начебто втручання в президентські вибори в США в 2016 році.