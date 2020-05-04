Про це повідомляє німецьке видання Finanzen.
Як розповіли в міністерстві внутрішніх справ Німеччини, контрольний режим на кордонах держави триватиме як мінімум до 15 травня.
Відповідний лист було відправлено Німеччиною в Європейську комісію.
Водночас в Німеччині підкреслюють, що орієнтуються на остаточне рішення Європейської комісії з приводу регулювання внутрішніх кордонів держав–членів Європейського Союзу.
Нагадаємо, що карантин в Україні було продовжено до 22 травня. Водночас вже з 11 травня передбачаються певні пом’якшення карантинних обмежень.
- В Україні зафіксували 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків захворювання.