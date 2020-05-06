Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Уточнюється, що на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з головами регіонів було прийнято рішення відкрити всі магазини в країні, включаючи ті, площа яких складає більше 800 метрів квадратних.

При цьому магазини повинні не допускати виникнення черг та приймати гігієнічні заходи.

Відзначається, що автономні рішення про зняття карантинних обмежень можуть приймати влади федеральних земель Німеччини, тому в місцях найбільшого поширення коронавірусу можуть бути введені більш суворі правила.

Також підкреслюється, що вже в другій половині травня може бути відновлений Чемпіонат Німеччини з футболу. При цьому футбольні матчі будуть проводитися без глядачів на стадіонах.

Повідомляється, що на даний момент в Німеччині зафіксовано вже більше 167 тисяч випадків зараження коронавірусом. При цьому 6 993 особи в країні померли від COVID-19.