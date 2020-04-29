Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.
Уточнюється, що до 14 червня громадянам Німеччини будуть заборонені туристичні поїздки за кордон.
В даний момент в країні зафіксовано 159 912 підтверджених випадків зараження коронавірусом.
При цьому 6 314 людей в Німеччині померли від коронавірусу, а 120 400 вилікувалися.
Прямо зараз в країні 33 198 чоловік хворіють COVID–19, з яких 2 409 перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що влада Австрії мають намір ще більше послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Так, з 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви
- Раніше повідомлялося, що Україна тимчасово заборонила своїм громадянам виїзд за кордон на сезонні роботи. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому Україна під час пандемії COVID-19 не відправлятиме своїх громадян працювати за кордон.
- Юрист юридичної компанії Володимир Владимиров “Алєксєєв, Боярчуков та партнери” розповів, що заборона на виїзд українських заробітчан на сезонні роботи в країни Євросоюзу є незаконною.
- У Кабінеті Міністрів підрахували збитки туристичної галузі країни, пов’язані з пандемією коронавірусу.