У Німеччині вирішили продовжити обмеження на іноземні поїздки до середини червня.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Уточнюється, що до 14 червня громадянам Німеччини будуть заборонені туристичні поїздки за кордон.

В даний момент в країні зафіксовано 159 912 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

При цьому 6 314 людей в Німеччині померли від коронавірусу, а 120 400 вилікувалися.

Прямо зараз в країні 33 198 чоловік хворіють COVID–19, з яких 2 409 перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що влада Австрії мають намір ще більше послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Так, з 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви