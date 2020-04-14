Органи охорони здоров'я Німеччини просять іммігрантів, які мають медичну освіту, надавати допомогу в рамках боротьби з коронавірусів.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Повідомляється, що в Німеччині все більше лікарів і медсестер хворіють COVID-19 або знаходяться на карантині, у зв’язку з чим виникає нестача медичного персоналу. У зв’язку з цим німецька влада закликає кваліфікованих мігрантів надавати медичну допомогу.

Водночас, влада збільшила кількість місць для пацієнтів, заражених коронавірусом з 24 тисяч до 40 тисяч. Однак, по всій країні спостерігається брак медичного персоналу.

За даними інституту Роберта Коха, який консультує уряд з питань охорони громадського здоров’я, 2300 лікарів захворіли коронавірусів або знаходяться на карантині.