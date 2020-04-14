Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Повідомляється, що в Німеччині все більше лікарів і медсестер хворіють COVID-19 або знаходяться на карантині, у зв’язку з чим виникає нестача медичного персоналу. У зв’язку з цим німецька влада закликає кваліфікованих мігрантів надавати медичну допомогу.
Водночас, влада збільшила кількість місць для пацієнтів, заражених коронавірусом з 24 тисяч до 40 тисяч. Однак, по всій країні спостерігається брак медичного персоналу.
За даними інституту Роберта Коха, який консультує уряд з питань охорони громадського здоров’я, 2300 лікарів захворіли коронавірусів або знаходяться на карантині.
- Раніше повідомлялося, що МОЗ визначило умови, при виконанні яких продуктовим ринкам дозволено відновити роботу під час карантину.
- В Україні на COVID-19 вже захворіло понад 3 тис. осіб.