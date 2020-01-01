Федеральний уряд Німеччини прийняв доповнення до нового закону про імміграцію фахівців, кіберспортсменіам без громадянства в країнах Євросоюзу буде простіше отримувати посвідку на проживання і довше залишатися в країні.

Інформація опублікована на сайті Німецької кіберспортивної федерації.

Видачу віз можуть почати в березні 2020. Німецька кіберспортивна віза дасть велику перевагу турнірам, які проводяться в Німеччині.

“Ми перша країна, яка створила спеціальну візову категорію для кіберспорту. Розробка також може послужити прикладом для інших націй. Вимоги до віз для кіберспортсменів повинні бути узгоджені на міжнародному рівні, щоб забезпечити легкий доступ до турнірів і лігам для професійних гравців по всьому світу”, – заявив президент Німецької федерації кіберспорту (еSport-Bund Deutschland) Ханс Ягно.

Для подачі заявки на таку візу необхідно:

бути старше 16 років;

працювати в кіберспортивній організації, зареєстрованій в Німеччині;

підтвердження професійної активності від кіберспортивної федерації.

У минулому році Німеччина вже спростила в’їзд для кіберспортсменів, але перебування в країні дозволено тільки на 90 днів.