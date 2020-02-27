У 2020 році Німеччина має намір виділити додатково €4 млн на підтримку діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.

Про це повідомили в прес-службі міністерства закордонних справ Німеччини.

Федеральний уряд Німеччини збільшує свою фінансову підтримку гуманітарних заходів з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. Так у 2020 році буде виділено ще €4 млн додатково до декларованих раніше €2 млн. На 2021 рік заплановано виділення €20 млн. Загальна сума виділених у 2019-2021 роках коштів на діяльність МКЧХ в Україні становить €12,3 млн.

Ці кошти допомагають МКЧХ здійснювати підтримку населення на сході України.

“Одним з напрямів діяльності є забезпечення населення чистою питною водою. Крім того, ця діяльність включає медичну допомогу, закупівлю та розподіл ліків, навчання наданню першої допомоги, лікуванню травм, підтримку та обладнання для лікарень та інших медичних установ, профілактичні заходи та забезпечення Статті про їжу та гігієну, навчання медичного та сестринського персоналу, пошук зниклих безвісти, догляд за ув’язненими, інформаційні заходи щодо поводження з мінами та залишками бойових агентів та багато іншого”, — зазначили в МЗС Німеччини.