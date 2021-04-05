Про це в етері “Футбол 1/2/3” повідомив журналіст Богдан Тимовчак. Згодом футболіст підтвердив цю інформацію в коментарі виданню Sport.ua.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони України сповістив про запровадження санкцій проти “топ-десятки контрабанди”. Згідно зі списком, який потім оголосила РНБО, у санкційному списку опинився ексмитник та президент ФК “Минай” Валерій Пересоляк.

За словами Тимовчака, представники клубу реагують стримано та запевняють, що санкції проти Пересоляка не вплинуть на діяльність клубу.

Однак на тлі цих подій 37-річний гравець клубу Кополовець вирішив припинити свою футбольну кар’єру. Сам він пов’язує так рішення з відходом від посади головного тренера клубу в кінці березня.

“Михайло Кополовець офіційно завершив ігрову кар’єру. Таке рішення він прийняв після того, як на тренерському містку відбулаяс ротація — Василь Кобіна залишив команду”, — сказав журналіст.

Сам Кополовець пояснив, що у нього з Кобіним була домовленість про те, що в разі, якщо його рівень підготовки дозволятиме, тренер дасть йому можливість ще з’явитися на полі.

“Я продовжував наполегливо тренуватися і думав, що хоча б ще раз за “Минай” обов’язково зіграю, бажано в Ужгороді, щоб подякувати вболівальникам за багаторічну підтримку. Однак життя вносить свої корективи. Несподіваний відхід у відставку Василя Кобіна, складне турнірне становище “Миная” змусили мене змінити свої плани”, — сказав футболіст.

Тепер же Кополовець планує зосередитися на роботі спортивним директором “Миная”. Цю посаду він за сумісництвом обіймав з 2018 року.

Нагадаємо, футболіст відомий своєю фразою, сказаною після чергової гри 9 років тому.

“Такий шанс в житті може вже більше не бути. Фінал кубка, тєм болєє, ми так були близько. Таке чувство, що десь бог наказує нас за щось. Мені кажеться. Я, навєрно, знаю, за шо, але я не можу вам сказати. Ми в церкву ходимо перед каждою ігрою, перед каждою, перед каждою ігрою ходимо в церкву, перед каждою ігрою ходимо в церкву! Кому вже молитися? Кому молитися? Перед каждою ігрою наша команда ходить в церкву, перед каждою! (подано мовою оригіналу — ред.)“, — сказав Кополовець, який тоді гра за львівські “Карпати”.

Ця фраза Кополовця активно використовували як футбольні фанати, так і українці, що за футболом не стежать. Мем активно поширювали впродовж усього 2020 року, який запам’ятався пандемією та економічною кризою.