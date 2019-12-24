Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус заявив, що протягом останніх п'яти років Україна постійно купувала газ в Росії, хоч і через посередника.

Про це він повідомив в ефірі “Громадського”.

Він зазначив, що в Європі є тільки одна “велика газова бензоколонка”, а розмови про “непатріотичність” відновлення прямих поставок вважає “обманом суспільства”.

“Щоб ми нікого не обманювали: ми купуємо газ у фірми X, фірма X купує у “Газпрому”. Таким чином, ми нібито у “Газпрому” не купуємо, але де-факто “Газпром” продав фірмі-посереднику — газ іде в Україну, але спочатку він проходить через Україну і стає дорожчим, з однієї сторони, а з іншої — ми отримуємо плату за транзит, і потім він по реверсу, там Словаччина, повертається в Україну”, – сказав нардеп.

Він вважає, що, якщо б поставки були прямими, то за формою ситуація не мала б значних відмінностей.

“Ми кого хочемо обдурити? Для чого цей отакий пафос і навіть, я б сказав, обман суспільства. Ми розуміємо, що це газ походженням з Російської Федерації, тому що РФ як велика газова бензоколонка поставляє газ у всю Східну і Центральну Європу”, – зазначив він.

Він назвав ситуацію навколо прямих поставок газу – “псевдопатріотизмом”, спрямованим на те, щоб обдурити людей.

“Ми ж кого обманюємо? Самі себе обманюємо. Я просто не розумію, чому ми намагаємося обманути когось. Ми купуємо на сьогодні і останні 5 років ми купували де-факто російський газ”, – резюмував Герус.