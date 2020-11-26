Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетьманцев заявив, що відтермінування фіскалізації до січня 2022 року можливе для ФОП, окрім ризикових груп. Також він вважає, що протести — нецивілізований метод вирішення проблеми.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню LB.ua.

“Їхня (руху “SaveФОП”) головна вимога – ухвалити законопроєкти 3853-1, 3853-2, які скасовують фіскалізацію взагалі. Тобто скасовують навіть ту фіскалізацію, яка вже працює з 2016 року (щодо технічно складних побутових товарів) та з 2018 (щодо аптек). Це безкомпромісна позиція. І вона така від самого початку. Вони не хочуть йти на будь-які поступки, шукати загальний та прийнятний компроміс для усіх. Наш же комітет працював цілий рік, зокрема з представниками малого бізнесу. І наша пропозиція полягає в тому, щоб відтермінувати фіскалізацію на рік (до 1 січня 2022) для всіх, крім ризикових груп. І звичайно ні, не відтерміновувати застосування РРО ні для електроніки, ні для аптек, ні для інтернету, ні для ювелірки”, – заявив він.

Гетманцев вважає, що протести руху “SaveФОП” – нецивілізований медод вирішення проблеми і закликав “відрізняти народ від натовпу”.

“Вважаю, що ми з вами повинні уникати практики, коли рішення в країні приймають кілька тисяч осіб. Ті, хто виходять на вулицю. Або ми приймаємо рішення цивілізовано. Або приймаємо рішення на вулиці. Якщо ми приймаємо рішення на вулиці, то навіщо нам тоді Верховна Рада? Можна просто збирати людей на вулиці, тим більше, що це не настільки дорого коштує, і приймати те, що буде кричати вулиця. Насправді, впевнений, ми з вами повинні відрізняти народ від натовпу. А якщо ми говоримо, що у нас демократія, влада народу, більшості, то давайте все-таки будемо приймати рішення на користь народу, дітей наших, наступного покоління. А не думати про те, як вкрасти і не заплатити гроші в бюджет через великі мережі супермаркетів електроніки, працюючи під ФОПами”, – сказав він.

На питання, кому можуть бути вигідні протести, Гетманцев заявив, що спровокувала людей “Європейська солідарність” і назвав це “вершиною лукавства”.

“Очевидно, що в усій історії з ФОП об’єдналися інтереси парламентських і позапарламентських політичних сил. Ви бачили, що ініціатором ідеї скасування фіскалізації в залі стала “Європейська солідарність”. До речі, вершина лукавства, в тому, що саме представники “ЄС” свого часу вводили норми про повну фіскалізацію електроніки та аптечної торгівлі”, – каже голова Комітету ВР.