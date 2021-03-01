Керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розраховує, що депутати від фракції "Слуги народу" під час голосування у Верховній Раді підтримають законопроєкт, яким пропонується включити призначення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей до повноважень уряду.

Про це йшлося на його брифінгу за підсумками засідання фракції “Слуги народу” в понеділок, 1 березня, повідомляють #Букви.

“Є два законопроєкти, які мають бути розглянуті в контексті грального бізнесу. Перший – це той, яким ми виправляємо помилку в основному законопроєкті, що регулює гральний бізнес. І цей законопроєкт вносить невелику поправочку до діючого законопроєкту, згідно якої комісія (з регулювання азартних ігор та лотерей – ред.) призначається або комітетом ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, або призначається Кабінетом Міністрів. Є основний законопроєкт і альтернативний законопроєкти, вони будуть винесені до зали. Я думаю, що фракція підтримає той законопроєкт, який зараховуватиме це до повноважень Кабінету Міністрів, оскільки це узгоджується з Конституцією”, – заявив Гетманцев.

Другий законопроєкт, який мають розглянути, про оподаткування грального бізнесу.

“Насправді в комітеті було розглнуто дане питання. Розглянуто воно було вдруге. Це дуже складне питання для обговорення. Це складний ринок. Ринок, який пов’язаний з багатьма важелями впливу… Але нам здається, що ми прийняли єдине правильне рішення. Ми не робили різниці між ставками оподаткування різних видів грального бізнесу. Ми запровадили єдину ставку для всіх видів грального бізнесу”, – розповів нардеп.

Гетманцев уточнив, що на сьогодні ставка оподаткування різних видів грального бізнесу є єдиною і становить 10% додатково до податку на прибуток підприємства. І ще крім цього 10% різниці між прийнятими ставками та виплаченими виграшами.

“Окрім того, ми визначили, що всі виграші від 48 тисяч грн підлягають оподаткуванню, і ми скасували норму, яка була в попередньому законопроєкті … щодо надання пільг для грального бізнесу на три роки від звільнення оподаткування. Ми відмовилися від цієї пільги, оскільки вона абсолютно необґрунтована”, – доставив депутат.

Як повідомлялося раніше, 11 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський з приходом на головну державну посаду говорив про те, що поетапно легалізує гральний бізнес в країні. Домовленості були дуже серйозні і лобісти відповідного закону вже навіть закупили на мільйони доларів обладнання для бізнесу. Про це йдеться в статті #Букв “Ваші ставки, панове: як Аваков і Зеленський посварилися через гральний бізнес”.

Через деякий час журналістам вдалося з’ясувати, що президент Зеленський товаришує з гендиректором ТМ “Parimatch” Сергієм Портновим, а лідер фракції “Слуги народу” Давид Арахамія – з юристом Андрієм Астаповим, який працював з “Парі-матч” і “Фаворит”.

Сам Астапов був безпосередньо залучений до написання цих законів.

Також на робочих групах щодо написання закону з’являвся литовець Борис Баум, що дало підстави вважати, що на український ринок можуть зайти росіяни.

Варто нагадати, що депутати фракції “Слуги народу” у липні веселилися в столичному ресторані PM HALL під пісню виконавця Поліграф ШарікOFF “Чорний бумер”.