Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в ООН нагадав про незаконну анексію Криму Росією та порушеннях прав людини на півострові.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН.

Як повідомлялося раніше, сьогодні проходить засідання Ради безпеки ООН, присвячене п’ятій річниці підписання Мінських угод. В ході засідання глава української делегації – заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця — звернув увагу на те, що Донбас — не єдина “лінія фронту в Україні”.

“На півдні в результаті російської спроби анексії Криму півострів перетворився на гетто прав людини та величезну військову базу, що різко змінило регіональну безпеку. Це використовується Росією для втручання в Сирії”, — сказав він.

Кислиця зазначив, що Росія продовжує активну мілітаризацію півострова та впливає на демографічну ситуацію в Криму, завозячи туди тисячі своїх військовослужбовців.

“Мілітаризація півострова йде повним ходом. Росія завозить додаткові війська, а також сучасну зброю”,— додав він.

Дипломат підкреслив, що РФ продовжує політично мотивоване кримінальне переслідування українців та кримських татар.

“Число політичних в’язнів різко збільшилося. Українці, кримські татари піддаються репресіям. Навколо півострова була збудована стіна мовчання”, — сказав він.

Крім цього, дипломат звернув увагу на те, що Росія продовжує порушувати міжнародні угоди. Підтвердженням цього, є, зокрема, відкриття прямого залізничного сполучення між РФ та Кримом.