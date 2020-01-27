У соціальних мережах знаменитості висловлюють співчуття родині Брайанта, пишуть #Букви.
У Брайанта велика родина: дружина Ванесса і четверо дочок – Джіанна, Наталі, Бьянка і Капрі, якій всього 7 місяців.
Серед тих, хто згадує Брайfнта, – Хейлі Болдуін, Джіджі Хадід, Джулія Робертс, Зої Салдана, Пріянка Чопра, провідні видання Variety, Vanity Fair, веб-портал Rotten Tomatoes, Академія “Оскара”, “Золотий глобус” та багато інших.
Індійська актриса і співачка Пріянка Чопра написала 26 січня: “Кобі Брайант був моїм першим справжнім знайомством з НБА. Мені було 13 років, я жила в Квінсі, Нью-Йорк, була того ж віку, що і його мила маленька дівчинка Джіанна. Він запалив мою любов до спорту, змагань і прагненню до досконалості. Він надихнув ціле покоління. Його спадщина набагато більше, ніж баскетбол. Ця жахлива аварія також забрала життя його маленької дочки Джіанни. Я приголомшена і дуже засмучена. Моє серце болить за Ванессу, Наталі, Бьянку і Капрі Брайант … Мої співчуття рідним і близьким інших людей і постраждали в аварії. Сьогоднішня церемонія “Греммі” в його будинку в Стейплс-центрі буде сюрреалістичною”.
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Kobe Bryant was my first real introduction to the NBA. I was 13 living in Queens NYC, the same age as his sweet little girl, Gianna. He ignited my love for the sport, competition, and striving for excellence. He inspired an entire generation. His legacy is so much bigger than basketball. This heartbreaking accident also took the life of his young daughter, Gianna. I’m shook and so saddened. My heart goes out to Vanessa, Natalia, Bianka, and Capri Bryant. You are in my thoughts. Also sending my condolences to the loved ones of the other families and pilot in the accident. Being at tonight’s Grammys ceremony in his home at the Staples Center is going to be surreal. 💔 #RIP #KobeBryant #ripmamba
Модель Хейлі Бібер: “Я навіть не знаю, що сказати, крім того, як спустошена до глибини душі”.
Голівудська актриса Джулія Робертс:
Кіноактриса Зої Салдана: “Неможливо зрозуміти цю новину сьогодні. Як мати і дружина я залишаю моє серце разом з Ванессою, Наталі, Бьянкой і Капрі. Сьогодні ця мати і діти стикаються з найскладнішим моментом у своєму житті. Їх серця і дух розбиті, тому , будь ласка, давайте візьмемо і переживемо цю біль разом з ними. Таке нестерпно нести в поодинці. Давайте згадувати їх в наших думках, наших молитвах, наших серцях і дусі”.
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Impossible to grasp this news today. As a mother and a wife my whole heart goes out to Vanessa, Natalia, Bianka and Capri. Today this Mother and children are facing the most challenging moment of their lives. Their hearts and spirit are breaking so please let’s all hold this space of pain with them. The weight will be unbearable to carry alone. Let’s keep them in our thoughts, our prayers, our hearts, and spirit.
Академія “Оскара”: “Вони сумнівалися, що дитина зможе досягти успіху в НБА, і він довів їх неправоту. Вони сумнівалися, що він зможе виграти чемпіонат, і він довів їх неправоту. Вони сумнівалися, що він зможе знімати фільми, і він отримав “Оскар”. Як і всі великі творці, Кобі Брайант довів, що ті, хто сумнівається, помилялися. Спочивай з миром”.
Премія “Золотий глобус”: “В пам’ять. Кобі Брайант (23 серпня 1978 року – 26 січня 2020 року). Спочивай з миром”.
Сайт про новини кінематографа Rotten Tomatoes: “Легенда баскетболу, суперзірка і володар “Оскара” Кобі Брайант помер у віці 41 року. Спочивай з миром”.
Модель Кайлі Дженнер: “Втрата для всього світу. Помолимося за цю прекрасну сім’ю”.
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at loss for words right now. praying for this beautiful family.
Кім Кардашьян: “Моєму серцю зараз дуже важко. Ніхто ніколи не повинен відчувати те, через що зараз проходять сім’ї загиблих. Це так сильно зачепило нас всіх, але я не можу уявити, що Ванесса відчуває, втративши чоловіка і дочку. Я плачу, просто думаючи про це. Я молюся за сім’ю Брайанта, сім’ю Альтобеллі і сім’ї всіх, хто загинув у цій немислимою трагедії. Спочивай з миром, Легенда”.
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My heart is so heavy. No one should ever experience what the families involved are going through. This has affected us all so much but I cannot begin to imagine what Vanessa is feeling losing her husband and her baby girl. I cry just thinking about it. I am praying for the Bryant family, the Altobelli family and the families of all who perished in this unthinkable tragedy. Rest In Peace Legend
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія також висловили співчуття родині Брайанта: “Найщиріші співчуття Ванессі і чудовій родині Брайант від мене з Меланією. Нехай Господь буде з усіма вами!”
Модель Джіджі Хадід: “Це занадто багато. Спочивайте з миром і любов’ю разом, легенди. Приношу мої глибокі співчуття Ванессі, сім’ї Брайанта і всім сім’ям, які постраждали від цієї трагедії”.
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This is too much. Rest In Peace and love together, legends. Growing up a Kobe fan brought so much joy to my life, like so many, and we were all so excited to see sweet Gigi play someday. Sending strength and my deepest condolences to Vanessa, the Bryant family, and all the families affected by this tragedy.
Її сестра Белла Хадід також висловила співчуття: “Я не можу повірити в це … Спочивай у світі, Король і малюк G. Думаю про Ванессі і їх чудову сім’ю протягом цього часу … Я продовжую переглядати фотографії і до сих пір не можу повірити. Я люблю тебе всім серцем “.
Актриса і співачка Дженніфер Лопес: “Ми всі відчуваємо скорботу про втрату, але все, про що я можу думати, це те, що це піщинка в порівнянні з тим, що має пережити Ванесса прямо зараз. Я посилаю всю свою любов і молюся за вас , ваших дітей і інші сім’ї, залучені в трагічний поворот сьогоднішнього дня. Саме несправедливе в житті – втратити дитину і чоловіка в один день. Ванесса, я молюся про твою силу і про те, щоб Бог направляв тебе на кожному кроці цього неймовірного горя”.
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Family. As I scrolled through Kobe’s feed, and Alex and I talk memories and moments we remember about him … this is the truth that rings out the loudest … family is what matters most. We are all feeling sadness from this loss, but all I can think of is that it is a grain of sand compared to what Vanessa must going through right now. I am sending all of my love and praying for you, your children and the other families involved in today’s tragic turn of events. The most unfair thing in life is to lose a child and husband on the same day. Vanessa, I pray for your strength and that God guides you each step of the way through this unimaginable heartbreak. To the other families who are suffering from this unthinkable tragedy, may God be with you all. Kobe you meant so much to so many and we will miss you forever. Thank you for your work ethic, your inspiration and your heart. #hero #legend #husband #father 😢🙏🏼💔
- Аварія вертольота сталася вранці 26 січня в Калабасасі – місті, розташованому в окрузі Лос-Анджелеса. Загибель 41-річного Кобі Брайанта офіційно підтвердила влада.
- Під час аварії вертольота загинула його 13-річна дочка Джіанна.