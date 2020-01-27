26 січня в авіакатастрофі вертольота загинув 41-річний п'ятикратний чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) Кобі Брайант. Разом з ним на борту була його 13-річна дочка.

У соціальних мережах знаменитості висловлюють співчуття родині Брайанта, пишуть #Букви.

У Брайанта велика родина: дружина Ванесса і четверо дочок – Джіанна, Наталі, Бьянка і Капрі, якій всього 7 місяців.

Серед тих, хто згадує Брайfнта, – Хейлі Болдуін, Джіджі Хадід, Джулія Робертс, Зої Салдана, Пріянка Чопра, провідні видання Variety, Vanity Fair, веб-портал Rotten Tomatoes, Академія “Оскара”, “Золотий глобус” та багато інших.

Індійська актриса і співачка Пріянка Чопра написала 26 січня: “Кобі Брайант був моїм першим справжнім знайомством з НБА. Мені було 13 років, я жила в Квінсі, Нью-Йорк, була того ж віку, що і його мила маленька дівчинка Джіанна. Він запалив мою любов до спорту, змагань і прагненню до досконалості. Він надихнув ціле покоління. Його спадщина набагато більше, ніж баскетбол. Ця жахлива аварія також забрала життя його маленької дочки Джіанни. Я приголомшена і дуже засмучена. Моє серце болить за Ванессу, Наталі, Бьянку і Капрі Брайант … Мої співчуття рідним і близьким інших людей і постраждали в аварії. Сьогоднішня церемонія “Греммі” в його будинку в Стейплс-центрі буде сюрреалістичною”.



Модель Хейлі Бібер: “Я навіть не знаю, що сказати, крім того, як спустошена до глибини душі”.

Голівудська актриса Джулія Робертс:

Кіноактриса Зої Салдана: “Неможливо зрозуміти цю новину сьогодні. Як мати і дружина я залишаю моє серце разом з Ванессою, Наталі, Бьянкой і Капрі. Сьогодні ця мати і діти стикаються з найскладнішим моментом у своєму житті. Їх серця і дух розбиті, тому , будь ласка, давайте візьмемо і переживемо цю біль разом з ними. Таке нестерпно нести в поодинці. Давайте згадувати їх в наших думках, наших молитвах, наших серцях і дусі”.



Академія “Оскара”: “Вони сумнівалися, що дитина зможе досягти успіху в НБА, і він довів їх неправоту. Вони сумнівалися, що він зможе виграти чемпіонат, і він довів їх неправоту. Вони сумнівалися, що він зможе знімати фільми, і він отримав “Оскар”. Як і всі великі творці, Кобі Брайант довів, що ті, хто сумнівається, помилялися. Спочивай з миром”.

Премія “Золотий глобус”: “В пам’ять. Кобі Брайант (23 серпня 1978 року – 26 січня 2020 року). Спочивай з миром”.

Сайт про новини кінематографа Rotten Tomatoes: “Легенда баскетболу, суперзірка і володар “Оскара” Кобі Брайант помер у віці 41 року. Спочивай з миром”.

Модель Кайлі Дженнер: “Втрата для всього світу. Помолимося за цю прекрасну сім’ю”.



Кім Кардашьян: “Моєму серцю зараз дуже важко. Ніхто ніколи не повинен відчувати те, через що зараз проходять сім’ї загиблих. Це так сильно зачепило нас всіх, але я не можу уявити, що Ванесса відчуває, втративши чоловіка і дочку. Я плачу, просто думаючи про це. Я молюся за сім’ю Брайанта, сім’ю Альтобеллі і сім’ї всіх, хто загинув у цій немислимою трагедії. Спочивай з миром, Легенда”.



Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія також висловили співчуття родині Брайанта: “Найщиріші співчуття Ванессі і чудовій родині Брайант від мене з Меланією. Нехай Господь буде з усіма вами!”

Модель Джіджі Хадід: “Це занадто багато. Спочивайте з миром і любов’ю разом, легенди. Приношу мої глибокі співчуття Ванессі, сім’ї Брайанта і всім сім’ям, які постраждали від цієї трагедії”.



Її сестра Белла Хадід також висловила співчуття: “Я не можу повірити в це … Спочивай у світі, Король і малюк G. Думаю про Ванессі і їх чудову сім’ю протягом цього часу … Я продовжую переглядати фотографії і до сих пір не можу повірити. Я люблю тебе всім серцем “.



Актриса і співачка Дженніфер Лопес: “Ми всі відчуваємо скорботу про втрату, але все, про що я можу думати, це те, що це піщинка в порівнянні з тим, що має пережити Ванесса прямо зараз. Я посилаю всю свою любов і молюся за вас , ваших дітей і інші сім’ї, залучені в трагічний поворот сьогоднішнього дня. Саме несправедливе в житті – втратити дитину і чоловіка в один день. Ванесса, я молюся про твою силу і про те, щоб Бог направляв тебе на кожному кроці цього неймовірного горя”.