Через обстріли збройних формувань РФ на Донбасі загинув мирний житель. Українські правоохоронці розслідують кримінальну справу про теракт.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Як повідомлялося раніше, вранці 18 грудня через обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації був смертельно поранений місцевий житель.

За фактом загибелі чоловіка було відкрито кримінальне провадження за статтею “теракт”.

“Незаконними збройними формуваннями терористичної організації “ДНР” здійснено прицільний постріл із снайперської зброї по мирному громадянину – мешканцю м. Мар’їнка, який в цей час перебував на подвір’ї власного домоволодіння. Від кульового поранення у черевну порожнину 56-річний чоловік загинув на місці. … Під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України”, — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину. Досудове розслідування триває.