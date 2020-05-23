У зв'язку із загибеллю народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра") відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Про це поінформували в прес-службі ГУ Національної поліції Києва.

Згідно з повідомленням, 47-річного депутата з вогнепальним пораненням голови виявила сьогодні прибиральниця в одному з офісів на вул. Великій Васильківській в центрі столиці.

О 18:37 жінка повідомила про це по спецлінії 102.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та представники інших профільних служб під керівництвом голови столичних правоохоронців Андрія Крищенка.

Поліція проводить огляд місця події й встановлюють всі обставини події.

“Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчими столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

Валерій Давиденко на дострокових парламентських виборах в 2014 році пройшов до Парламенту по одномандатному виборчому округу №208 від Всеукраїнського аграрного об’єднання “Заступ”.

У 2019 він був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по 208 округу (Чернігівська область). Був членом депутатської групи “Довіра”.

Входив до складу комітету ВР з питань економічного розвитку.