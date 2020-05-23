Про це поінформували в прес-службі ГУ Національної поліції Києва.
Згідно з повідомленням, 47-річного депутата з вогнепальним пораненням голови виявила сьогодні прибиральниця в одному з офісів на вул. Великій Васильківській в центрі столиці.
О 18:37 жінка повідомила про це по спецлінії 102.
Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та представники інших профільних служб під керівництвом голови столичних правоохоронців Андрія Крищенка.
Поліція проводить огляд місця події й встановлюють всі обставини події.
“Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчими столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.
Валерій Давиденко на дострокових парламентських виборах в 2014 році пройшов до Парламенту по одномандатному виборчому округу №208 від Всеукраїнського аграрного об’єднання “Заступ”.
У 2019 він був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по 208 округу (Чернігівська область). Був членом депутатської групи “Довіра”.
Входив до складу комітету ВР з питань економічного розвитку.
- Раніше сьогодні повідомлялося, що в Києві виявлений застреленим народний депутат України Валерій Давиденко (група “Довіра”).